Glitter no carnaval: saiba como usar, cuidados e como retirar da pele

É sempre bom lembrar que o glitter é um produto de papelaria, que deve ser utilizado com muito cuidado.

No Carnaval, o uso de glitter e maquiagens exuberantes na pele requer atenção redobrada. O glitter é o produto que mais demanda cuidado, especialmente quando os brilhos utilizados não são próprios para a pele. Componentes inadequados podem irritar o organismo ou desencadear uma alergia, principalmente em indivíduos com predisposição.

Qualquer irritação na pele, quando exposta ao sol, pode gerar manchas ou queimaduras que aumentam o risco de sequelas permanentes.

É importante evitar a aplicação em regiões de mucosa, tais como:

  • Pele próxima aos olhos
  • Boca e lábios
  • Área genital

Identificação e cuidados em caso de irritação

Antes de adquirir qualquer produto, verifique sempre as indicações no rótulo, como “dermatologicamente testado”. Nunca utilize tintas impróprias para a pele ou maquiagens de origem desconhecida. Mesmo com o uso de produtos adequados, preste atenção aos sinais de irritação. Ao perceber vermelhidão, inchaço ou coceira, siga as seguintes orientações:

  • Lave a área com água abundante e, se disponível, sabão neutro.
  • Não esfregue a área com força, nem use buchas ou produtos químicos fortes, que podem piorar a reação.
  • Evite se expor ao sol.
  • Se os sintomas piorarem, procure um médico.

Opções seguras para o brilho na folia

O ideal é o uso de cosméticos que já contêm glitter em sua composição. Esses produtos chegam ao mercado após o processo de aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e suas fórmulas são desenvolvidas para serem adequadas à pele.

Outra alternativa segura e sustentável disponível no mercado é o glitter ecológico. Essa versão natural é produzida a partir de materiais como farinha de arroz, corantes vegetais e minerais, algas e gelatina incolor. Segundo a especialista, entre o glitter comum (plástico) e o ecológico, o segundo é significativamente melhor para a pele e ainda é biodegradável.

Skincare pós-folia: remoção e limpeza

Mesmo com o cansaço da festa, é fundamental manter a rotina de cuidados com a pele. Para remover o glitter, utilize algodão umedecido em água micelar. Após a remoção, lave o rosto com gel ou sabonete de limpeza para ajudar a limpar e desobstruir os poros, eliminando resquícios da maquiagem e da poluição.

Para quem utiliza purpurina ou brilhos maiores no corpo, é essencial usar uma cola específica para a pele. Para a remoção desses brilhos, o ideal é demaquilantes bifásicos. O uso de óleo corporal também é uma excelente opção, pois diminui a aderência do glitter no corpo, facilitando a limpeza e prevenindo alergias e irritações.

Atenção redobrada para peles acneicas e áreas sensíveis

Pessoas com tendência à acne já produzem mais sebo, e o uso de maquiagem ou glitter pode obstruir os poros, agravando a condição.

Áreas como os olhos, incluindo as pálpebras, que possuem pele mais fina e delicada, devem ser evitadas. Também não é recomendado usar próximo ao nariz, devido ao risco de aspiração do glitter, o que pode causar irritação no aparelho digestivo, com sintomas como enjoo, vômito e dor abdominal. É importante, ainda, não aplicar em áreas lesionadas da pele, pois isso pode piorar o quadro.

Higiene e compartilhamento de produtos

Produtos e acessórios de maquiagem não devem ser compartilhados. Eles podem estar contaminados com microrganismos capazes de causar infecções, além do risco de contágio de herpes labial ou conjuntivite. A qualquer sinal de incômodo com o produto, remova-o imediatamente com água corrente e sem esfregar, para evitar lesões.

