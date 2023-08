Creatina é bom ou ruim? Veja como é o funcionamento da substância, os efeitos no corpo e os riscos

É provável que você já se tenha ouvido falar na creatina. Ela é uma das principais substâncias procuradas para quem deseja iniciar atividades físicas por ela ajudar a aumentar o rendimento e o fortalecimento muscular. Mas afinal, como é o funcionamento da creatina, efeitos e os riscos no corpo humano? Entenda!

Quando devo usar a creatina e qual o efeito?

A creatina é uma suplementação composta por três aminoácidos: glicina; metionina e arginina. Especialistas frequentemente indicam este suplemento como uma fonte extra de energia durante os treinos. A alimentação a base de carnes, como frangos e peixes, já tem doses da substância. Porém, é possível ter níveis superiores com esses produtos, para alcançar melhores resultados em atividades físicas.

Como é o funcionamento da creatina?

A creatina funciona como uma espécie de potencializador de crescimento muscular, quando associada as atividades físicas. Essa substância é processada principalmente pelas fibras musculares, com uma parcela menor direcionada ao cérebro. Naturalmente, o organismo reabastece os músculos com creatina ao longo do dia, mas os suplementos auxiliam a “reabastecer o tanque”.

A creatina pode ser prejudicial à saúde?

A creatina não representa riscos à saúde de indivíduos saudáveis, se usar as doses diárias recomendadas. Até o momento, não existem evidências científicas que apoiem a ideia de que este suplemento possa causar danos renais em pacientes saudáveis.

Qual a recomendação quanto ao uso da creatina?

Antes de iniciar a ingestão da substância, é válido buscar orientação médica ou nutricional com foco na suplementação com a creatina. Esses profissionais indicarão a dose adequada e a frequência de uso, de acordo com as necessidades e objetivos de cada indivíduo.

Quais os efeitos colaterais decorrentes do uso de creatina?

O consumo de creatina, especialmente em níveis elevados, pode resultar em desconfortos gastrointestinais como náuseas e diarreias, além de inchaço, cãibras e desidratação. Além disso, existe a possibilidade de sobrecarga renal e hepática quando a substância é consumida em excesso. Por essa razão, é fundamental utilizar o suplemento somente sob orientação especializada.

Quais são os benefícios da creatina?

A creatina, quando utilizada como suplemento, tem vários benefícios, como:

aumento da massa muscular;

melhora na recuperação após atividades físicas;

prevenção de doenças crônicas.