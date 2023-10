Menopausa: confira vitaminas e minerais que ajudam a diminuir os sintomas

A menopausa é uma fase natural da vida da mulher, na qual ocorre a cessação da menstruação e a redução da produção dos hormônios estrogênio e progesterona. Esse período pode ser marcado por uma série de sintomas, como ondas de calor, alterações de humor, diminuição da libido e perda de massa óssea.

A suplementação de nutrientes pode ser um grande auxílio para as mulheres na menopausa, pois ajuda na reposição de vitaminas e minerais, além de prevenir questões como a osteopenia e reduzir sintomas característicos dessa fase. Confira os nutrientes recomendados e seus benefícios:

Quais são os nutrientes mais importantes para as mulheres na menopausa?

Ômega 3: é um tipo de gordura poli-insaturada que possui diversos benefícios para a saúde, incluindo proteção contra doenças cardiovasculares, ajuda a diminuir os níveis de colesterol ruim (LDL) e aumentar os níveis de colesterol bom (HDL). Além disso, alguns estudos sugerem que o ômega 3 pode ajudar a reduzir o risco de câncer de mama e auxiliar no tratamento da depressão, especialmente em mulheres na menopausa.

Magnésio: ele é essencial para o bom funcionamento do organismo, como o do sistema nervoso e do sistema muscular. O magnésio também ajuda na absorção de cálcio e na formação de ossos fortes.

Vitamina D: uma vitamina lipossolúvel que ajuda na saúde óssea. Entre seus benefícios estão a absorção de cálcio do intestino, ossos fortes e saudáveis e a prevenção da osteoporose.

Zinco: o zinco é um mineral que auxilia no funcionamento do sistema imunológico, na saúde óssea e no funcionamento da tireoide.

Complexo B: é um conjunto de vitaminas que desempenham diversas funções no organismo, incluindo a regulação do humor e do sistema nervoso, redução da frequência e a intensidade das ondas de calor e ajuda a melhorar a qualidade do sono.

Vitamina C: a vitamina C é uma vitamina para a produção de colágeno, proteína essencial para a saúde da pele, dos ossos e dos vasos sanguíneos. Além disso, ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a absorver ferro dos alimentos.

Como obter esses nutrientes?

Ômega 3: peixes gordurosos, como salmão, atum e sardinha; sementes de chia e linhaça; nozes e castanhas.

Magnésio: folhas verdes escuras, como espinafre e couve; leguminosas, como feijão e lentilha; nozes e castanhas.

Vitamina D: peixes gordurosos, como salmão, atum e sardinha; gema de ovo; cogumelos.

Zinco: carnes vermelhas, aves e peixes; leguminosas, como feijão e lentilha; sementes de abóbora e girassol.

Complexo B: carnes, aves, peixes, legumes, grãos integrais e laticínios.

Vitamina C: frutas cítricas, morangos, kiwi, pimentão e tomate.

Como amenizar os sintomas da menopausa?

Além da suplementação de vitaminas e minerais, existem outras medidas que podem ajudar a amenizar os sintomas da menopausa, como:

Prática regular de exercícios físicos: ajuda a fortalecer os ossos e músculos, além de melhorar o humor e o sono.

Alimentação saudável: rica em frutas, verduras, legumes e grãos integrais.

Controle do peso: o excesso de peso pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e osteoporose.

Controle do estresse: o estresse pode piorar os sintomas da menopausa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)