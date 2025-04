Marmitas fit: benefícios e praticidade para alimentação

Manter uma alimentação equilibrada e saudável na corrreria do dia a dia, especialmente para as pessoas que trabalham fora ou passam o dia todo na rua, pode parecer uma tarefa bastante desafiadora. Como uma forma de driblar esse obstáculo, as 'marmitas fitness' são uma maneira excelente de cuidar da saúde e não sair da dieta.

Além de promoverem variedade na alimentação e equilíbrio nutricional, essas refeições ajudam a economizar tempo no decorrer da semana para quem não curte cozinhar todos os dias.

O que dizem os profissionais sobre a marmita fit?

As marmitas fitness oferecem vários benefícios para a saúde e até mesmo a manutenção da rotina, como facilitação para uma alimentação equilibrada, redução de desperdício, economia de tempo e dinheiro e um ponto importante para quem possui a vida corrida: o aumento da praticidade.

De acordo com Felipe Carvalho, nutricionista esportivo, as marmitas fit são funcionais por promoverem uma boa alimentação de acordo com o que o profissional tenha indicado para o paciente se alimentar.

"Quando a gente fala de praticidade e dieta, elas devem andar lado a lado, justamente pela rotina cada vez mais corrida que a população está enfrentando. Logo, elas obviamente são uma ótima opção. Além do que o paciente tem a questão da praticidade, vai ter a comodidade de estar se alimentando bem, da maneira que provavelmente um profissional nutricionista o indicou para alimentar. Ter alimentos gostosos, saborosos e dentro da dieta que é o mais ideal e principal", afirma.

Marmitas fit são opções práticas para o dia a dia (Freepik)

Além disso, segundo o nutricionista, as marmitas fit são aliadas por serem boas opções para variar o cardápio dentro da própria dieta e evitar o que é conhecido como "mais do mesmo".

"As marmitas também servem para mostrar que um almoço pode ser diferente mesmo estando dentro de uma dieta. Então ele faz com que o paciente tenha uma ideia diferente em relação à dieta e isso traz pontos muito positivos na hora do paciente conseguir ter a adesão, que é o mais importante", explica.

Marmita fit não faz milagre

É importante também ter em mente que a marmita fit não vai promover o emagrecimento de forma isolada, mas irá garantir que a pessoa não saia da dieta. A perda de peso e medidas só é possível com a combinação de dieta balanceada e exerccios físicos, conforme aponta o nutricionista Felipe Carvalho.

"É importante salientar que marmitas saudáveis não necessariamente vão fazer a pessoa chegar no seu objetivo final. Então é muito importante o paciente ter essa consciência de que, independente de ele estar comendo uma marmita fit, é ideal ele procurar um nutricionista para calcular e, aí sim, essa marmita fit fazer com que ele alcance todos os seus objetivos."

Lembre-se que é importante consultar um nutricionista ou profissional especializado para o auxílio em dietas. Somente profissionais qualificados possuem aptidão para dizer o que é certo ou errado na forma de se alimentar.

Dicas para montar marmita

Monte com a pesagem que o seu nutricionista indicou;

Sempre higienize os alimentos, especialmente os que serão utilizados para saladas;

Coloque saladas e frutas, sempre que possível;

Varie as proteínas: além do famoso frango, há possibilidade de combinações como ovos, peixes e carnes bovinas e suínas.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, Editora web de OLiberal.com.