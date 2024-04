Malária: mais de 13 mil casos da doença são registrados no Amazonas

No primeiro trimestre de 2024, foram registrados 13.170 casos de malária no Amazonas. Em Manaus, capital do estado, há registro de 1.796 casos. Os dados são da Fundação Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS).

VEJA MAIS

Dentre as mais de 13 mil notificações, 40% correspondem à população indígena, segundo Elder Figueira, responsável pela Vigilância Ambiental e Controle de Doenças da FVS. “A doença na população indígena é um dos grandes desafios a serem enfrentados no processo de eliminação, mas a FVS-RCP vem realizando parcerias junto aos Distritos Sanitários de Saúde Indígena e demais esferas dos governos estadual, federal e municipal para fortalecer as ações de prevenção, controle e eliminação da malária nesses territórios”, diz.

No total, 14 municípios amazonenses foram afetados. O município com mais casos é São Gabriel da Cachoeira e o com menos, Coari.

Confira lista de municípios do Amazonas com casos de malária

São Gabriel da Cachoeira - 2.892

Manaus - 1.796

Barcelos - 1.663

Jutaí - 752

Itamarati - 550

Carauari - 535

Atalaia do Norte - 509

Lábrea - 498

Santa Isabel do Rio Negro - 463

Humaitá - 449

Santo Antônio do Içá - 425

Tefé - 396

Ipixuna - 391

Coari - 388

A malária é uma doença transmitida pela fêmea do mosquito do gênero Anopheles - conhecido como carapanã, muriçoca, sovela, mosquito-prego ou bicuda. Para ser um transmissor, o mosquito deve estar infectado por uma ou mais espécies de protozoário do gênero Plasmodium.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)