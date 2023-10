Segundo especialistas, má higiene bucal pode ter relação com câncer e ataques cardíacos

A saúde bucal é um aspecto muitas vezes subestimado, mas é muito importante e não deve ser ignorado. A boca é muito mais do que apenas um local onde comemos e sorrimos, ela é também uma parte crucial do nosso sistema digestivo e um porta para o resto do corpo. Segundo especialistas, a má higiene bucal não apenas afeta nossos dentes e gengivas, mas também pode estar relacionada a uma série de outros problemas, como câncer, ataques cardíacos e problemas nos rins.

Segundo informações da Folha de São Paulo, com mais de 700 espécies de micróbios residentes, a boca é a segunda maior comunidade microbiana no corpo humano, depois do intestino. Esses micróbios desempenham um papel importante na digestão, na manutenção do equilíbrio ácido-base e na proteção contra microrganismos prejudiciais.

Se o equilíbrio da comunidade bacteriana for prejudicado, pode acarretar o desenvolvimento de problemas bucais como gengivite, periodontite e cárie dentária. As moléculas inflamatórias produzidas na boca durante a inflamação podem entrar na corrente sanguínea, desencadeando inflamação crônica de baixo grau em todo o corpo. Isso pode contribuir para o desenvolvimento de doenças como diabetes tipo 2, aterosclerose (espessamento das artérias), obesidade e até mesmo problemas renais.

VEJA MAIS

Higiene Bucal e o intestino

A quantidade de bactérias anormais na cavidade oral foram relacionadas a doenças hepáticas, insuficiência renal, cânceres, doenças cardíacas e hipertensão.

Estudos recentes têm mostrado uma relação entre a saúde bucal e a saúde do intestino. O intestino abriga uma rica diversidade de bactérias que desempenham um papel vital na digestão, absorção de nutrientes, imunidade e proteção contra patógenos. Perturbações na biota intestinal podem levar a distúrbios gastrointestinais, mas também estão ligadas a condições tão diversas como autoimunidade, obesidade, doenças cardiovasculares e até mesmo Alzheimer.

Como ter uma boa saúde bucal

Para manter uma boa saúde bucal e, por extensão, promover a saúde geral, é essencial adotar práticas de higiene adequadas, como consultas odontológicas regulares e escovação dos dentes para prevenir o acúmulo de placa.

Além disso, é importante moderar no consumo de alimentos ricos em carboidratos e açúcares, que podem aumentar o risco de cárie dentária. Incluir alimentos ricos em antioxidantes, como frutas e vegetais, na dieta também pode ajudar a apoiar o equilíbrio das bactérias na boca.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)