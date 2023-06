Clarear dentes com água oxigenada funciona? Cirurgião-dentista condena; veja os riscos à saúde

Já se deparou com alguém dizendo que água oxigenada na boca é bom para clarear os dentes? Essa informação viralizou nas redes sociais, mas a técnica já é antiga. Porém, é importante ter cuidado, pois essa afirmação é falsa e pode trazer diversos riscos à saúde.

A última trend que repercutiu na internet tem causado preocupação entre os profissionais da área odontológica. Para clarear os dentes, jovens estão fazendo bochecho e gargarejo com água oxigenada. No entanto, dentistas alertam para os altos riscos associados à prática.

Conhecido cientificamente como peróxido de hidrogênio, a água oxigenada é um produto químico que pode ser encontrado em diferentes texturas e concentrações. De fato alguns clareadores dentais contêm peróxido de hidrogênio, juntamente com outros componentes, em suas fórmulas de maneira equilibrada. Vale ressaltar que a venda desses produtos só é permitida com prescrição e orientação de um dentista, pois a água oxigenada sozinha não possui essa capacidade de clareamento, como a fake news incentiva.

Riscos à saúde

A substância, ao entrar em contato com a boca, pode desencadear o surgimento de aftas, fissuras e queimaduras graves. A água oxigenada tem pode eliminar as bactérias benéficas que protegem a boca contra fungos, vírus e bactérias oportunistas, provocando um desequilíbrio na microbiota oral. Além disso, pode causar aumento da sensibilidade nos dentes e resultar em diversas infecções e inflamações na região bucal.

De acordo com Marcelo Folha, cirurgião-dentista e Presidente do Conselho Regional de Odontologia, a água oxigenada encontrada em drogarias tem outras finalidades. “Fazer bochechos com água oxigenada pode causar danos sérios à sua saúde bucal. A a água oxigenada, comprada na farmácia, não foi feita para este fim, mas sim para curar inflamações ou machucados”, afirma.

Marcelo Folha, cirurgião-dentista e Presidente do Conselho Regional de Odontologia. (Foto: Divulgação)

“No consultório, para o clareamento dental, é usado um gel profissional que na sua composição tem água oxigenada, porém, é controlado e aplicado com barreiras gengivais e moldeiras para proteger os tecidos moles da boca, como a gengiva, a língua e os lábios”, explica o cirurgião-dentista sobre produto odontológico que tem o composto químico em sua fórmula.

Outras receitas que circularam na internet foram o uso do carvão e a mistura de bicarbonato de sódio com limão, que prometiam ajudar a clarear os dentes. No entanto, também foram desmentidas por profissionais, pois contribuem para a destruição do esmalte do dente.

Sobre o uso inapropriado e contínuo da água oxigenada como enxaguante bucal, é fundamental interromper imediatamente o uso do produto e buscar o tratamento adequado com pomadas, prescritas por um profissional, para a cicatrização de feridas e queimaduras. “A tentativa caseira de branqueamento dental pode resultar em dentes mais manchados e de aparência desagradável, além de fazer mal à saúde”, conclui Marcelo Folha.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)