Loratadina: para que serve, como tomar e quais os benefícios e riscos

Loratadina é um medicamento conhecido pela eficácia no alívio de sintomas alérgicos. Classificada como anti-histamínico de segunda geração, é frequentemente recomendada por especialistas, visto que não causa sonolência, sendo tolerada e indicada para crianças a partir de 2 anos, bem como adultos e idosos. Veja como tomar e quais os benefícios e riscos da Loratadina.

Para que serve a Loratadina? (Benefícios)

Rinite alérgica;

Pruridos oculares;

Quadros de alergia leve.

Como tomar Loratadina?

A dose usual em adultos e crianças acima de 12 anos é de 10mg, uma vez ao dia. Abaixo de 12 anos, varia conforme o peso corporal, 5mg até 30 kg, uma vez ao dia.

"Deve ser diminuída para grupos de renais crônicos e hepatopatas. Não deve ser utilizado em forma de xarope por pacientes diabéticos, pois contém açúcar", orienta a médica Camila Ionezawa.

O que tem na Loratadina?

Cada comprimido de loratadina contém: 10mg de loratadina micronizada e excipientes lactose, amido e estearato de magnésio.

Quais os riscos da Loratadina?

Um estudo publicado na revista científica "The Journal of Allergy and Clinical Immunology" mostrou que a loratadina pode ser prejudicial para mulheres grávidas e lactantes. No artigo, os pesquisadores afirmaram que o medicamento pode causar sonolência e outras reações adversas em bebês, visto que é excretada no leite materno.

O estudo da "The Journal of Allergy and Clinical Immunology" também sugere que a Loratadina pode aumentar o risco de aborto espontâneo em mulheres grávidas. Por conta disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma nota na qual recomenda que, tanto mulheres grávidas, quanto lactantes, evitem ingerir o remédio.

Qual o efeito colateral da Loratadina?

Comuns:

Cefaleia;

Astenia;

Nervosismo;

Erupções de pele;

Dispepsia.

Incomuns:

Perda de cabelo;

Alterações hepáticas;

Taquicardia;

Palpitações;

Tontura;

Reações alérgicas severas.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com,Rayanne Bulhões)