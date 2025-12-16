Laís Caldas anuncia gravidez e associa caneta emagrecedora à falha do anticoncepcional; veja

Após anunciar a gravidez do primeiro filho com Gustavo Marsengo, a ex-BBB Laís Caldas chamou a atenção nas redes sociais ao revelar que engravidou mesmo fazendo uso regular de pílula anticoncepcional. O relato gerou preocupação entre seguidoras, mas a médica explicou que a gestação aconteceu após o uso de uma caneta emagrecedora, que pode reduzir a eficácia do método oral.

Laís contou que, antes do casamento, realizado em setembro, decidiu seguir um protocolo para emagrecimento com Mounjaro, medicamento à base de tirzepatida.

“Eu realmente estava tomando anticoncepcional oral direitinho, mas fiz o protocolo com Mounjaro. Ele retarda o esvaziamento gástrico e isso diminui a absorção de alguns medicamentos orais, e um dos mais afetados é o contraceptivo”, explicou.

Na legenda da publicação, ela ainda brincou com a situação:

“Bebê Mounjaro 🤰🏻👶🏻 Aconteceu com mais alguma mulher aqui? Importante lembrar que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz.”

Canetas emagrecedoras podem reduzir a eficácia da pílula

Estudos indicam que alguns medicamentos usados para emagrecimento podem reduzir significativamente a absorção do anticoncepcional oral, o que aumenta o risco de gravidez. Em determinados casos, a queda no pico hormonal pode chegar a 66%, enquanto a quantidade total absorvida do medicamento pode diminuir até 23%.

Em entrevista ao Gshow, o ginecologista Rafael Lazarotto, especialista em saúde hormonal feminina, explicou que o principal fator é o retardo no esvaziamento do estômago, provocado por essas substâncias.

Tirzepatida é a que mais preocupa

Segundo o médico, a tirzepatida, presente em medicamentos como Mounjaro e Zepbound, é a que mais levanta alerta quando o assunto é anticoncepção.

“Os estudos mostram uma redução de 55% a 66% no pico hormonal e de 16% a 23% no total absorvido. Isso significa que o corpo recebe menos hormônio do que deveria, o que pode comprometer a proteção”, afirma.

Ozempic e Wegovy têm efeito diferente

Já no caso da semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, o hormônio pode até demorar mais para ser absorvido, mas é absorvido completamente.

“Ele chega mais devagar, mas chega inteiro. Por isso, não há evidência de impacto na eficácia contraceptiva”, explica o especialista.

Outros medicamentos da mesma classe, como liraglutida, exenatida e dulaglutida, também podem atrasar a absorção da pílula, mas não demonstraram reduzir a proteção contra gravidez.

Quais métodos contraceptivos são mais seguros?

Para mulheres que usam tirzepatida, a própria fabricante recomenda não utilizar apenas a pílula oral nas quatro semanas após o início do tratamento ou aumento da dose.

“Nesses casos, métodos como camisinha, DIU, anel vaginal ou adesivo contraceptivo são opções mais seguras”, orienta Rafael Lazarotto.

Náuseas e vômitos não são a principal causa

Embora enjoo e vômitos sejam comuns no início do uso das canetas emagrecedoras, o médico esclarece que eles não são os principais responsáveis pela falha do anticoncepcional.

“A causa real é farmacológica. Os vômitos só interferem diretamente se ocorrerem até três horas após a ingestão da pílula, quando o comprimido ainda pode ser eliminado”, conclui.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)