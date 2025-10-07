Capa Jornal Amazônia
Intoxicação por metanol: entenda o papel crucial do bicarbonato de sódio no tratamento

Com casos de intoxicação por metanol crescendo no país, entenda a importância da hemodiálise e de antídotos específicos

Riulen Ropan
fonte

Um dos focos no tratamento emergencial de intoxicação por metanol é o uso do bicarbonato de sódio. (Ministério da Saúde / Reprodução)

Com mais de 200 casos suspeitos de intoxicação por metanol em 18 estados, a preocupação sobre essa substância tóxica que pode causar cegueira e morte cresceu no Brasil. Entenda os riscos, a importância do diagnóstico rápido e o papel do bicarbonato de sódio no tratamento de emergência.

O metanol é conhecido como uma substância "traiçoeira". De acordo com o médico Álvaro Pulchinelli Jr., presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), ele não possui cheiro ou gosto característico que alerte a vítima.

“A gente só percebe seus efeitos quando os sintomas já se manifestaram”, afirma Álvaro.

A rapidez no diagnóstico e a introdução dos antídotos são cruciais para aumentar as chances de salvar a vida e preservar a visão do paciente.

Bicarbonato de Sódio e Metanol: O que você precisa saber

Um dos focos no tratamento emergencial de intoxicação por metanol é o uso do bicarbonato de sódio. Mas qual é a função dele?

O bicarbonato é empregado para corrigir a acidose metabólica, ou seja, a perigosa transformação do sangue em ácido, que é uma consequência comum e grave da intoxicação por metanol.

  • Ação: Embora o bicarbonato não elimine a toxina em si, o uso controlado eleva o pH sanguíneo, diminuindo alguns sintomas e, principalmente, protegendo os rins dos danos causados pela acidez.
  • Protocolo: Pacientes com pH sanguíneo abaixo de 7,3 devem receber doses elevadas de bicarbonato, sob monitoramento contínuo, conforme as diretrizes recentes do Ministério da Saúde.

Em resumo: O bicarbonato de sódio atua nas consequências da intoxicação, estabilizando o pH e protegendo o organismo até que o veneno seja eliminado.

Tratamento definitivo e antídotos essenciais

Para deter a intoxicação por metanol em si e impedir que a substância cause danos irreversíveis, são necessários antídotos específicos e procedimentos médicos complexos:

  1. Antídotos: Substâncias como o fomepizol ou o etanol farmacêutico são usadas para isolar as enzimas hepáticas que transformam o metanol em ácido (toxina). Eles impedem a formação de novas toxinas.
  2. Hemodiálise: O procedimento acelera a eliminação do metanol e de seus metabólitos tóxicos do corpo.

A rapidez em iniciar esses tratamentos é o fator que mais faz a diferença na recuperação do paciente, especialmente na prevenção da cegueira permanente.

Sintomas de intoxicação por Metanol: Fique alerta!

Os primeiros sinais de intoxicação por metanol podem ser confundidos com a embriaguez comum:

  • Fala arrastada;
  • Tontura;
  • Reflexos lentos.

No entanto, horas depois (geralmente entre 12 e 14 horas após a ingestão), os sintomas se intensificam perigosamente:

  • Náuseas e vômitos;
  • Perda progressiva da visão;
  • Sintomas visuais graves: névoa, intolerância à luz e manchas no campo de visão.

A oftalmologista Hanna Flávia Gomes, do CBV-Hospital de Olhos do Distrito Federal, alerta que doses a partir de 10 ml de metanol já podem causar cegueira. O avanço rápido dos sinais visuais e gastrointestinais é um indicativo de colapso metabólico, o que exige ajuda médica imediata.

ATENÇÃO: não há testes ou tratamentos caseiros capazes de detectar metanol em bebidas. Ao sinal de qualquer sintoma após ingestão de bebida suspeita, procure um pronto-socorro imediatamente.

Situação no Brasil: São Paulo é o epicentro

O estado de São Paulo concentra a maior parte dos casos de intoxicação por metanol no país, vivendo a pior situação.

  • Casos: O estado registrava 179 casos (15 confirmados, 164 em investigação) em 27 cidades.
  • Óbitos: Duas mortes foram confirmadas na capital paulista até o momento da publicação original.

Essa crise reforça a necessidade de vigilância sanitária rigorosa e a importância de que a população saiba identificar os sinais de intoxicação por metanol.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

.
