Insônia pode estar ligada a maior risco de ataque cardíaco, sugere pesquisa

Um novo estudo revelou que a falta de sono pode ter efeitos significativos para a saúde do coração, aumentando o risco de ataque cardíaco em pessoas que sofrem de insônia. Embora seja amplamente conhecido que o sono é importante para a saúde geral, a insônia é o distúrbio do sono mais comum nos Estados Unidos, afetando cerca de 10% a 15% da população.

Publicada na revista Clinical Cardiology, uma meta-análise de pesquisas anteriores sugere que a associação entre insônia e risco de ataque cardíaco é mais forte em mulheres. De acordo com a pesquisadora Martha Gulati, diretora de prevenção do Cedars-Sinai Smidt Heart Institute, a insônia é um fator de risco notável para mulheres que tiveram qualquer forma de doença isquêmica do coração.

Os pesquisadores, de instituições médicas em vários países, definiram a insônia como um distúrbio do sono com três sintomas principais:

Dificuldade em adormecer

Dificuldade em manter o sono

Acordar cedo e não conseguir voltar a dormir

Os estudiosos analisaram mais de 11 anos de dados de 1.184.256 adultos em seis países diferentes: Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Alemanha, Taiwan e China.

Segundo os pesquisadores, a insônia pode ter efeitos significativos para o coração, aumentando o risco de um ataque cardíaco. Dos 1.184.256 adultos analisados, 153.881 tinham insônia e os pesquisadores descobriram que aqueles com insônia eram 1,69 vezes mais propensos a ter um ataque cardíaco do que pessoas sem insônia.

No entanto, os números de ataques cardíacos ainda eram relativamente baixos, ocorrendo em cerca de 1,6% das pessoas com insônia e 1,2% das que não tinham. Além disso, o estudo também encontrou uma associação entre o aumento do risco de ataque cardíaco e a quantidade de horas que um participante dormia a cada noite.

Dormir mais não é necessariamente bom

Aqueles que dormiam cinco horas ou menos tiveram a maior associação com risco de ataque cardíaco e foram 1,56 vezes mais propensos a ter um ataque cardíaco do que as pessoas que dormiram sete ou oito horas. No entanto, a duração mais longa do sono nem sempre foi mais protetora.

O estudo apontou que as pessoas que dormiam seis horas por noite tinham um risco menor de ataque cardíaco do que aquelas que dormiam nove horas ou mais. A pesquisa destacou que a falta de sono pode criar um risco maior de ataque cardíaco devido ao desequilíbrio do cortisol, um hormônio responsável por regular a resposta do corpo ao estresse.

Os autores do estudo afirmaram que a insônia deve ser considerada um fator de risco nas diretrizes para a prevenção primária de doenças cardiovasculares e que dormir bem é prevenção.