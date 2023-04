Ingestão excessiva de açúcar aumenta riscos de 45 doenças, diz estudo

A ingestão excessiva de açúcar aumenta os riscos de, pelo menos, 45 efeitos negativos à saúde, incluindo diabetes, gota, obesidade, pressão alta, ataque cardíaco, derrame, câncer, asma, depressão, cáries e até morte precoce. A informação consta em estudo publicado na revista The BMJ, na última quinta-feira (6), que inclui 73 análises e mais de 8 mil pesquisas.

O levantamento foca nos açúcares livres, ou seja, aqueles adicionados durante o processamento dos alimentos; embalados como açúcar de mesa e outros adoçantes; e ocorrendo naturalmente em xaropes, mel, suco de frutas, sucos de vegetais, purês, pastas e produtos similares. Esta categoria não inclui açúcares que estão naturalmente em laticínios ou frutas e vegetais estruturalmente inteiros.

Não há consenso entre os especialistas da ligação entre açúcares livres e câncer. No entanto, os riscos podem estar associados aos efeitos já conhecidos do açúcar no peso: o alto consumo de açúcar tem sido associado à obesidade, que, por sua vez, é um fator de risco para vários tipos de câncer e, inclusive, para doenças cardiovasculares.

“A adição de açúcar pode promover inflamação no corpo, e isso pode causar estresse no coração e nos vasos sanguíneos, o que pode levar ao aumento da pressão arterial”, disse o cientista comportamental Brooke Aggarwal, professor assistente de ciências médicas na divisão de cardiologia do Columbia University.

No estudo, verificou-se, ainda, que alimentos altamente processados, que podem conter muito açúcar livre, aumentam a inflamação, um fator de risco para depressão.

Qual a quantidade diária de açúcar recomendada?

As descobertas sugerem que as pessoas devem limitar a ingestão de açúcar livre a menos de 25 gramas, cerca de 6 colheres de chá, por dia. Os autores também recomendam reduzir o consumo de bebidas açucaradas para menos de uma porção (cerca de 200 a 355 mililitros) por semana.

“Nossas vidas provavelmente acabarão sendo mais doces com menos açúcar em nossas dietas”, completou a doutora Maya Adam, diretora de Health Media Innovation e professora de pediatria na Escola de Medicina da Universidade de Stanford.