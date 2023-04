Ibuprofeno: o que é, para que é indicado e como tomar o medicamento

O Ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), utilizado para o combate a inflamações leves. Disponível no mercado desde 1969, este remédio considerado como Medicamento Isento de Prescrição (MIP), é bastante tolerado e também possui ação antitérmica e antipirética.

Qual a composição do Ibuprofeno?

ibuprofeno...................................... 600 mg



excipiente q.s.p............................... 1 comprimido revestido



Excipientes: dióxido de silício, lactose monoidratada, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, povidona, estearato de magnésio, copolímero de álcool polivinílico e macrogol, macrogol e dióxido de titânio.

Para que é indicado o Ibuprofeno?

Dor de cabeça;

Cólica menstrual;

Dor reumatológica;

Febre;

Dor nas costas;

Dor nos dentes;

Mal estar ocasionado por gripe.

Em quais casos não é recomendado tomar Ibuprofeno?

Segundo o farmacêutico e presidente do CRF-PA (Conselho Regional de Farmácia do Pará), Patrick Cruz, o medicamento não é indicado para pacientes que têm ou tiveram histórico de alergia ou alguma reação incomum a qualquer um dos componentes da fórmula do medicamento.

Além disso, apesar de ser considerado um MIP, o farmacêutico recomenda que o Ibuprofeno seja utilizado com cautela, seguindo orientações de um profissional farmacêutico ou médico.

Quais as reações adversas do Ibuprofeno?

Dor de cabeça;

Tontura;

Diarréia;

Náuseas

Vômitos;

Flatulência;

Hemorragia gastrointestinal;

Dor abdominal.

Como tomar Ibuprofeno?

O medicamento deve ser ingerido por via oral, de 8 em 8 horas (três vezes ao dia), de preferência após uma refeição.

Ibuprofeno 200 mg: a dose normalmente recomendada é de 1 a 2 comprimidos de 200 mg a cada 4 a 6 horas, ou conforme orientação médica. A dose máxima por dia não deve ultrapassar 6 comprimidos de 200 mg;

a dose normalmente recomendada é de 1 a 2 comprimidos de 200 mg a cada 4 a 6 horas, ou conforme orientação médica. A dose máxima por dia não deve ultrapassar 6 comprimidos de 200 mg; Ibuprofeno 400 mg: a dose normalmente recomendada 1 comprimido de 400 mg, a cada 6 a 8 horas, de acordo com indicação médica;

a dose normalmente recomendada 1 comprimido de 400 mg, a cada 6 a 8 horas, de acordo com indicação médica; Ibuprofeno 600 mg: a dose normalmente recomendada somente para adultos é de 1 comprimido de 600 mg, de 2 a 3 vezes por dia, ou conforme orientação médica.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)