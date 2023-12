Homem perfurou a traqueia ao tentar segurar espirro; entenda

Um homem de 30 anos sofreu uma perfuração na traqueia ao segurar um espirro. O caso, relatado por pesquisadores do Reino Unido na revista científica BMJ Case Reports, é raro e pode servir de alerta para os perigos de abafar os espirros. De acordo com os médicos, a pressão nas vias aéreas superiores durante um espirro é de cerca de 1 a 2 kPa. No entanto, quando a boca e o nariz são fechados, essa pressão pode aumentar até 20 vezes.

No caso do homem britânico, ele tinha rinite e estava dirigindo com um cinto de segurança quando sentiu um espirro forte. Ele tentou abafar o espirro, mas acabou sentindo fortes dores no pescoço. O paciente foi levado ao hospital, onde exames de imagem revelaram uma ruptura na traqueia de 2 mm x 2 mm x 5 mm. O homem foi tratado com analgésicos e antialérgicos, e recebeu alta após 48 horas.

"Suspeitamos que a traqueia (do paciente) tenha sido perfurada devido ao rápido aumento de pressão na traqueia ao espirrar com o nariz comprimido e a boca fechada. (...) Todos devem ser orientados a não abafar os espirros apertando o nariz e mantendo a boca fechada, pois isso pode resultar em perfuração traqueal, conforme relatado aqui", diz a pesquisa.

O que fazer ao sentir um espirro

Se você sentir um espirro, o melhor a fazer é deixar que ele saia naturalmente. Se você tiver dificuldade para espirrar, pode tentar cobrir a boca e o nariz com um lenço ou outra peça de pano. É importante evitar abafar o espirro, pois isso pode aumentar a pressão nas vias aéreas e causar uma série de problemas, como:

Dor no pescoço

Dor de cabeça

Perda de audição

Perda de consciência

Perfuração da traqueia

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)