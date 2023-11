Caminhar rápido pode ajudar a prevenir diabetes, diz estudo

Uma nova pesquisa, publicada no British Journal of Sports Medicine, sugere que caminhar a uma velocidade de 4 km ou mais por hora pode ajudar a prevenir o diabetes tipo 2. O estudo, realizado por pesquisadores da Universidade Médica de Semnan, no Irã, analisou dados de 508 mil adultos de 3 a 11 anos.

O diabetes tipo 2 é uma doença crônica que afeta o metabolismo da glicose, o açúcar no sangue. A doença é causada por uma combinação de fatores, incluindo genéticos, estilo de vida e obesidade.

Sobre o estudo

Os participantes foram divididos em três grupos, de acordo com a velocidade da caminhada: lento (menos de 3 km/h), moderado (3 a 5 km/h) e rápido (mais de 6 km/h).

Os resultados mostraram que, em comparação com os que caminhavam lentamente, os que caminhavam a uma velocidade moderada tinham um risco 15% menor de desenvolver diabetes tipo 2. Já os que caminhavam rapidamente tinham um risco 39% menor.

O estudo também mostrou que, quanto mais rápida a caminhada, maior o benefício. Um aumento de 1 km/h na velocidade da caminhada foi associado a uma redução de 9% no risco de diabetes tipo 2. Os pesquisadores acreditam que a caminhada rápida pode ajudar a prevenir a doença por vários motivos. Primeiro, ela pode ajudar a perder peso ou manter o peso ideal, o que é importante para controlar o diabetes. Segundo, a caminhada rápida pode melhorar a sensibilidade à insulina, que é a capacidade do corpo de usar a glicose para produzir energia.

A experiência foi realizada com adultos de diferentes países, incluindo Estados Unidos, Japão e Reino Unido. No Brasil, a estimativa é que 13 milhões de pessoas tenham diabetes tipo 2.

Recomendações

Os autores do estudo recomendam que as pessoas que estão tentando prevenir o diabetes tipo 2 caminhem pelo menos 30 minutos por dia, a uma velocidade de pelo menos 4 km/h.

Limitações

O estudo tem algumas limitações. Uma delas é que ele não foi projetado para provar que a caminhada rápida é a causa da redução do risco de diabetes tipo 2. É possível que as pessoas que caminham mais rápido também tenham outros hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada e o não tabagismo, que também podem contribuir para a redução do risco de diabetes.

Outra limitação do estudo é que ele não incluiu dados sobre o tipo de caminhada realizado pelos participantes. É possível que a caminhada em terrenos acidentados ou com obstáculos seja mais benéfica do que a caminhada em superfícies planas.

