Gripe, resfriado ou covid-19? Veja a diferença entre os sintomas das doenças
É possível diferenciar essas doenças com base na intensidade e frequência com que aparecem no corpo
Com o período de chuvas, muitas pessoas costumam apresentar sintomas de gripe e resfriado, porém grande parte desses pacientes não consegue diferenciar as doenças e outras até pensam que podem ter contraído covid-19. No entanto, apesar da visão geral dessas condições ser semelhante, é possível diferenciá-las por meio da intensidade e da frequência com que aparecem, por exemplo, as dores e espirros.
Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri, afirmou que é preciso estar atento ao padrão epidemiológico da sua região, se estão tendo muitos casos da doença. Além disso, ficar atento à temperatura corporal também é necessário, porque, na infecção pelo vírus Influenza (gripe), é mais comum ter febre do que em casos de resfriado ou Covid-19.
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E agora, como diferenciar as doenças?
Além dos fatores já citados, é importante que se esteja atento aos sintomas diferentes das doenças, que, segundo o Ministério da Saúde, são:
Sintomas da gripe:
Mais comuns:
- Calafrios;
- Mal-estar;
- Dor de cabeça;
- Mialgia (dor muscular);
- Dor nas juntas;
- Prostração;
- Secreção nasal excessiva;
Mais graves:
- Diarreia;
- Fadiga;
- Vômito;
- Rouquidão;
- Olhos avermelhados e lacrimejantes.
Sintomas mais comuns do resfriado:
- Coriza (escorrimento nasal);
- Congestão nasal;
- Espirros frequentes;
- Dor ou irritação leve na garganta;
- Tosse seca ou produtiva;
- Febre baixa ou ausente;
- Dor de cabeça leve e sensação de mal-estar geral;
- Olhos lacrimejantes.
Sintomas da Covid-19:
Mais comuns:
- Febre;
- Calafrios;
- Tosse;
- Fadiga;
- Anorexia;
- Dispneia;
- Mialgia;
- Dor de cabeça;
Sintomas não específicos:
- Dor de garganta;
- Congestão nasal;
- Coriza.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)
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