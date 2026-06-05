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Saúde

Gripe, resfriado ou covid-19? Veja a diferença entre os sintomas das doenças

É possível diferenciar essas doenças com base na intensidade e frequência com que aparecem no corpo

Victoria Rodrigues
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Em casos de gripe, é comum que os pacientes tenham febre. (Foto: Reprodução/ Magnific)

Com o período de chuvas, muitas pessoas costumam apresentar sintomas de gripe e resfriado, porém grande parte desses pacientes não consegue diferenciar as doenças e outras até pensam que podem ter contraído covid-19. No entanto, apesar da visão geral dessas condições ser semelhante, é possível diferenciá-las por meio da intensidade e da frequência com que aparecem, por exemplo, as dores e espirros.

Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri, afirmou que é preciso estar atento ao padrão epidemiológico da sua região, se estão tendo muitos casos da doença. Além disso, ficar atento à temperatura corporal também é necessário, porque, na infecção pelo vírus Influenza (gripe), é mais comum ter febre do que em casos de resfriado ou Covid-19.

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E agora, como diferenciar as doenças?

Além dos fatores já citados, é importante que se esteja atento aos sintomas diferentes das doenças, que, segundo o Ministério da Saúde, são:

Sintomas da gripe:

Mais comuns:

  • Calafrios;
  • Mal-estar;
  • Dor de cabeça;
  • Mialgia (dor muscular);
  • Dor nas juntas;
  • Prostração;
  • Secreção nasal excessiva;

Mais graves:

  • Diarreia;
  • Fadiga;
  • Vômito;
  • Rouquidão;
  • Olhos avermelhados e lacrimejantes.

Sintomas mais comuns do resfriado:

  • Coriza (escorrimento nasal);
  • Congestão nasal;
  • Espirros frequentes;
  • Dor ou irritação leve na garganta;
  • Tosse seca ou produtiva;
  • Febre baixa ou ausente;
  • Dor de cabeça leve e sensação de mal-estar geral;
  • Olhos lacrimejantes.

Sintomas da Covid-19:

Mais comuns:

  • Febre;
  • Calafrios;
  • Tosse;
  • Fadiga;
  • Anorexia;
  • Dispneia;
  • Mialgia;
  • Dor de cabeça;

Sintomas não específicos:

  • Dor de garganta;
  • Congestão nasal;
  • Coriza.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

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