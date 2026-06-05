Gripe, resfriado ou covid-19? Veja a diferença entre os sintomas das doenças

Com o período de chuvas, muitas pessoas costumam apresentar sintomas de gripe e resfriado, porém grande parte desses pacientes não consegue diferenciar as doenças e outras até pensam que podem ter contraído covid-19. No entanto, apesar da visão geral dessas condições ser semelhante, é possível diferenciá-las por meio da intensidade e da frequência com que aparecem, por exemplo, as dores e espirros.

Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri, afirmou que é preciso estar atento ao padrão epidemiológico da sua região, se estão tendo muitos casos da doença. Além disso, ficar atento à temperatura corporal também é necessário, porque, na infecção pelo vírus Influenza (gripe), é mais comum ter febre do que em casos de resfriado ou Covid-19.

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E agora, como diferenciar as doenças?

Além dos fatores já citados, é importante que se esteja atento aos sintomas diferentes das doenças, que, segundo o Ministério da Saúde, são:

Sintomas da gripe:

Mais comuns:

Calafrios;

Mal-estar;

Dor de cabeça;

Mialgia (dor muscular);

Dor nas juntas;

Prostração;

Secreção nasal excessiva;

Mais graves:

Diarreia;

Fadiga;

Vômito;

Rouquidão;

Olhos avermelhados e lacrimejantes.

Sintomas mais comuns do resfriado:

Coriza (escorrimento nasal);

Congestão nasal;

Espirros frequentes;

Dor ou irritação leve na garganta;

Tosse seca ou produtiva;

Febre baixa ou ausente;

Dor de cabeça leve e sensação de mal-estar geral;

Olhos lacrimejantes.

Sintomas da Covid-19:

Mais comuns:

Febre;

Calafrios;

Tosse;

Fadiga;

Anorexia;

Dispneia;

Mialgia;

Dor de cabeça;

Sintomas não específicos:

Dor de garganta;

Congestão nasal;

Coriza.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)