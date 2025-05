Gripe Aviária: saiba o que é, quais os sintomas e como se prevenir da doença

Nos últimos anos, o mundo vem passando por uma crise sanitária no cultivo de aves, fazendo com que milhões de animais sejam abatidos para evitar a proliferação da gripe aviária, que afeta principalmente aves e alguns mamíferos. Segundo uma nota publicada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária no dia 16 de maio, o primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil foi registrado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, mas já está sendo controlado pelas autoridades.

O que é gripe aviária?

De acordo com informações do portal Drauzio Varella, a gripe aviária é transmitida pelo vírus influenza A (H5N1) e circula especialmente no meio de aves selvagens, migratórias e de criação, além de alguns mamíferos também, como porcos e vacas. O vírus está presente desde 2006 nos países da Ásia, da África e do norte da Europa, já no Brasil a primeira aparição dele foi em aves silvestres no ano de 2023.

Como é a transmissão da gripe aviária?

A transmissão da doença inicia-se pelo contato desprotegido com a saliva, secreções e fezes da ave infectada, e não por meio do consumo de carne ou ovos de aves. Além da H5N1, as outras duas cepas que estão sendo responsáveis pela morte de diversas aves espalhadas pelo planeta também não apresentam riscos de infecção em humanos, sendo: H5N8 e H7N3.

Quais os sintomas da doença?

Tosse;

Espirro;

Diarreia;

Desidratação;

Hemorragia nas pernas;

Inchaço na cabeça, nos olhos e no pescoço;

Baixa movimentação e redução da coordenação dos movimentos;

Queda na produção de ovos;

Aumento da mortalidade de aves em um período de 72h.

Como evitar a gripe aviária?

Ainda segundo dados do portal Drauzio Varella, é muito rara a transmissão da gripe aviária para humanos, mas é extremamente indicado evitar o contato com aves doentes ou mortas e com profissionais, como granjeiros e veterinários, que foram atingidos pela doença.

Já para os animais contaminados, ainda não existe um tratamento aprovado pela Ciência, por isso a única solução a ser realizada é o abate do animal, com o objetivo de evitar que ele contamine os outros da granja ou fazenda.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)