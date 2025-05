Seres humanos podem pegar gripe aviária? Entenda

O primeiro foco de gripe aviária em aves comerciais no Brasil foi confirmado nesta quinta-feira (15/5) em uma granja localizada no município de Montenegro (RS). Embora o vírus já estivesse presente no país desde 2023, até então, havia sido identificado apenas em aves silvestres.

O que é gripe aviária? Entenda a doença

A gripe aviária, também chamada de influenza aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves domésticas e silvestres. Apesar de raro, o vírus também pode infectar seres humanos, embora o risco de contágio humano seja considerado baixo.

Quais os sintomas da gripe aviária em aves?

Dificuldade para respirar

Secreção nasal ou ocular

Espirros

Incoordenação motora

Torcicolo

Diarreia

Alta taxa de mortalidade

Suspeita de gripe aviária? Saiba o que fazer

De acordo com a Secretaria da Agricultura, qualquer sinal de gripe aviária — como sintomas respiratórios, neurológicos ou mortes súbitas em aves — deve ser comunicado imediatamente à Inspetoria de Defesa Agropecuária.

Humanos podem contrair a gripe aviária?

Sim, mas o risco de transmissão para humanos é baixo, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. Os casos ocorrem, geralmente, em pessoas que mantêm contato direto com aves infectadas, especialmente sem o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs).

Como acontece a transmissão da gripe aviária?

Contato direto com fezes, secreções ou fluidos de aves contaminadas

Manipulação de aves vivas ou mortas sem proteção

Exposição a objetos ou água contaminados com o vírus

Consumo de carne de frango e ovos é seguro?

Sim. Segundo o Ministério da Agricultura e a Organização Mundial da Saúde (OMS), não há risco de contágio pela ingestão de carne de frango ou ovos cozidos. O processo de cozimento elimina completamente o vírus da gripe aviária.

“Não há risco da pessoa se contaminar consumindo carne de frango e ovos. Pode consumir com tranquilidade”, afirmou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista à GloboNews.

Quem está mais exposto à gripe aviária?

Os profissionais que lidam diretamente com aves infectadas — como criadores, tratadores e técnicos sanitários — estão mais suscetíveis à infecção.

“O risco para humanos existe para quem manuseia o animal, quer sejam os tratadores, no dia a dia, ou o profissional que vai recolher carcaças de animais que morreram fruto desse vírus”, explicou o ministro Carlos Fávaro.