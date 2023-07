Fiocruz assina acordo para registro de medicamento contra hepatite C

Nesta quarta-feira (19), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) deu um importante passo no combate à hepatite C ao assinar um acordo de parceria técnico-científica. O objetivo desse acordo é solicitar o registro do medicamento Ravidasvir, que se apresenta como uma promissora opção no tratamento dessa doença, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A parceria foi estabelecida com a Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi) e a farmacêutica egípcia Pharco Pharmaceuticals.

A Fiocruz enfatiza que essa colaboração é de suma importância para disponibilizar o medicamento no Brasil, garantindo um preço acessível e tornando possível o fornecimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos pacientes que sofrem com o vírus da hepatite C (HCV).

O que é a medicação Ravidasvir

O Ravidasvir é um avanço no tratamento da hepatite C, uma doença que causa inflamação no fígado devido à infecção pelo vírus HCV. Quando a condição se torna crônica, os pacientes correm o risco de desenvolver cirrose, insuficiência hepática e até mesmo câncer hepático. No entanto, o novo fármaco, quando combinado com o Sofosbuvir, já registrado no Brasil, tem apresentado resultados promissores.

Um ensaio clínico realizado em 2016 pela DNDi e Pharco, conduzido na Malásia e Tailândia, comprovou a eficácia dessa combinação terapêutica. Os resultados impressionantes revelaram taxas de cura de 97%, mesmo para pacientes considerados difíceis de tratar.