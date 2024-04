Filtro de barro: veja os principais benefícios do utensílio 'vintage'

Da casa da vovó para a decoração moderna, o filtro de barro é uma excelente opção para purificar água com eficácia. O utensílio é considerado vintage e pode ser encontrado em diversos tamanhos, cores e formas. No entanto, ele é muito mais do que isso e traz diversos benefícios para a saúde, bem-estar e até para o bolso.

Presentes em muitas casas desde 1910, quando começaram a ser produzidos por famílias de imigrantes, esses filtros foram aprimorados ao longo dos anos. Estudos científicos, como o publicado no livro "The Drinking Water Book" de Colin Ingram, comprovam que os filtros de barro brasileiros possuem o melhor sistema de purificação de água do mundo.

Um dos fatores que contribuem para essa eficiência dos filtros de barro é a sua câmara de filtragem de cerâmica, feita de velas de cerâmica, que trabalham na retenção de cloro, pesticidas, ferro e alumínio. A filtragem natural em cerâmica remove impurezas, cloro, pesticidas, ferro, alumínio e até 95% do chumbo e 99% do parasita Criptosporidiose, responsável por diarreias e infecções intestinais.

Benefícios do filtro de barro

Filtragem natural: A água passa por um processo natural de filtragem através da cerâmica, que retém impurezas, sedimentos, cloro e até mesmo alguns tipos de bactérias.

A água passa por um processo natural de filtragem através da cerâmica, que retém impurezas, sedimentos, cloro e até mesmo alguns tipos de bactérias. Água fresca: A cerâmica mantém a água fresca por mais tempo, até 5°C mais fria que a temperatura ambiente.

A cerâmica mantém a água fresca por mais tempo, até 5°C mais fria que a temperatura ambiente. Saúde: Reduz o risco de doenças gastrointestinais e outras enfermidades causadas pela ingestão de água contaminada.

Reduz o risco de doenças gastrointestinais e outras enfermidades causadas pela ingestão de água contaminada. Economia: Não utiliza energia elétrica para funcionar.

Não utiliza energia elétrica para funcionar. Sustentabilidade: Uma opção ecológica e sustentável, em comparação com os filtros descartáveis.

Uma opção ecológica e sustentável, em comparação com os filtros descartáveis. Sabor: A água filtrada em barro possui um sabor mais natural e agradável.

Contudo, para que ter todos estes benefícios, é necessário a manutenção adequada do filtro.

Manutenção e cuidados

Limpe as velas regularmente com água corrente, sempre que estiver "amarelado".

Faça a higienização completa do filtro a cada 3 meses.

Utilize apenas água corrente ou fervente para limpar o filtro.

Evite produtos abrasivos que podem danificar a cerâmica.

Troque as velas de acordo com a recomendação do fabricante.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, coordenadora de OLiberal.com)