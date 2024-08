Febre Oropouche no Brasil: casos sobem 200 vezes neste ano em comparação à última década, diz estudo

No Brasil, os casos de Febre Oropouche subiram quase 200 vezes em 2024 comparados à última década. Nesse ano, todas as regiões foram afetadas e 19 estados brasileiros registraram casos da doença. Os dados são do estudo “Reemergência do vírus Oropouche entre 2023 e 2024 no Brasil”, publicado na MedRxiv por pesquisadores de instituições do Brasil, Estados Unidos e Reino Unido.

A Febre Oropouche é ocasionada pelo vírus OROV (Orthobunyavirus oropoucheense) e transmitida pelo inseto maruim (Culicoides paraensis). A pesquisa usa dados epidemiológicos reportados ao Ministério da Saúde entre 01 de janeiro de 2014 e 29 de junho de 2024. O estudo aponta que, nesse ano, 83,2% dos casos de Febre Oroupoche no Brasil foram na região Norte.

Entre dezembro de 2023 e maio de 2024, 93 pessoas no Amazonas tiveram doença febril, sendo que em 10,8% delas foi comprovada a presença do RNA do vírus Oropouche - ou seja, houve infecção. Os casos entre 2023 e 2024, de acordo com o levantamento, foram provocados por um novo vírus OROV recombinante, capaz de se replicar cerca de 100 vezes mais.

Entre as instituições envolvidas no estudo, estão a Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Universidade São Paulo (USP), Universidade de Kentucky (Estados Unidos), Universidade do Texas (Estados Unidos), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, Escola de Saúde Pública do Imperial College London (Reino Unido) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Clique aqui para ter acesso ao estudo completo.

Quais os sintomas da Febre Oroupoche?

Os sintomas da Febre Oroupoche são semelhantes ao da dengue, conforme o Ministério da Saúde alerta. O paciente pode apresentar:

Dor de cabeça;

Dor muscular;

Náusea;

Diarreia.

Em casos de suspeita da doença, é necessário procurar atendimento médico.

Como prevenir Febre Oropouche?

O Ministério da Saúde recomenda algumas medidas para evitar casos de Febre Oropouche, como:

Evitar contato com áreas de ocorrência da doença;

Minimizar a exposição ao mosquito com roupas e repelentes nas áreas expostas da pele;

Limpar terrenos e locais de criação de animais;

Recolher frutos e folhas do chão;

Usar telas de malha fina em portas e janelas.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de OLiberal.com)