Fazer exercício físico em excesso faz mal? Conheça a Síndrome de Overtraining!

Manter o corpo saudável e estar em forma são práticas que diversas pessoas buscam atualmente, mas o que muitos nem imaginam é que a realização do exercício físico em excesso pode causar sérios prejuízos ao corpo humano. Em casos mais graves, essa prática pode evoluir para a Síndrome de Overtraining.

O que é a Síndrome de Overtraining?

A síndrome de Overtraining ocorre quando uma pessoa treina de forma tão intensa, que acaba não respeitando a pausa para a recuperação do corpo. E como consequências, essa condição gera a perda de apetite, fadiga crônica, dor muscular, aumento de lesões e alterações no sistema imune e no metabolismo.

Quais os sintomas?

Segundo a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), em um estudo desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (FCA/Unicamp), os camundongos que foram submetidos a treinos exagerados tiveram fadiga intensa, perda de performance e até alguns sintomas comportamentais, como, por exemplo: inatividade sob estresse e gestos expressivos de autolimpeza.

Além dos camundongos, o mesmo estudo também foi realizado com humanos na Escola Sueca de Esporte e Ciências da Saúde, em Estocolmo. Desse modo, no fim da terceira semana de treinamentos, as análises apontaram que os exercícios reduziram a tolerância à glicose, a função mitocondrial e o desempenho físico.

Quais os tratamentos?

Ainda segundo o estudo, não há tratamentos específicos para a síndrome de Overtraining, mas ela pode ser amenizada pela suspensão parcial ou total do treinamento por semanas, ou meses. Se não for realizada nenhuma redução nesses atos, a condição pode afetar tanto atletas profissionais, quanto pessoas não atletas que costumam praticar exercícios físicos em excesso.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson OLiveira, editor web em Oliberal.com)