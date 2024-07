Farmácia Popular: saiba como pegar remédios de graça

A partir desta semana, o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), uma iniciativa do Governo Federal, completa 20 anos de existência com uma grande novidade: 95% dos medicamentos e insumos passam a ser oferecidos gratuitamente para toda a população. A medida amplia ainda mais o acesso da população a medicamentos essenciais para o tratamento de diversas doenças. Saiba como pegar remédios de graça.

VEJA MAIS

💊 Medicamentos disponíveis

O Farmácia Popular disponibiliza, de forma gratuita, remédios para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose, dislipidemia, glaucoma, rinite, doença de Parkinson e anticoncepcionais. Além disso, a população tem acesso subsidiado ao tratamento de diabetes mellitus associada a doença cardiovascular e incontinência, com fraldas geriátricas.

Nesses casos, chamados de "copagamento", o Ministério da Saúde paga parte do valor dos produtos (até 90% do valor de referência tabelado) e o cidadão paga o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia.

Como parte da campanha Dignidade Menstrual, o programa também distribui gratuitamente absorventes higiênicos em farmácias credenciadas. A iniciativa beneficia pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), estudantes da rede pública de baixa renda, pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social extrema e aquelas em unidades prisionais.

Ao todo, são mais de 40 medicamentos e itens destinados ao tratamento de 11 doenças diferentes. A lista completa desses medicamentos pode ser conferida no site do Ministério da Saúde (confira aqui).

💊 Quem tem acesso ao programa?

Qualquer pessoa pode retirar os medicamentos gratuitos ou subsidiados do Farmácia Popular. Basta comparecer a uma farmácia credenciada, identificada pelo selo "Aqui tem Farmácia Popular".

Os beneficiários do programa Bolsa Família têm direito a uma cobertura ainda mais ampla. Eles podem retirar gratuitamente todos os medicamentos disponíveis, sem a necessidade de cadastro adicional. O reconhecimento do benefício é feito automaticamente pelo sistema, garantindo agilidade e facilidade no acesso aos remédios necessários.

💊 Saiba como pegar remédios de graça

1. Dirija-se a uma farmácia credenciada:

as drogarias participantes estão identificadas pela logomarca do PFPB, com o selo "Aqui tem Farmácia Popular" (confira a lista completa de farmácias aqui).

2. Documentos necessários:

Documento oficial com foto: pode ser RG, CNH, ou qualquer outro documento que contenha uma foto e o número do CPF.

pode ser RG, CNH, ou qualquer outro documento que contenha uma foto e o número do CPF. Receita médica válida: a receita pode ser emitida tanto pelo SUS quanto por serviços particulares e deve estar dentro do prazo de validade.

Para retirar fraldas geriátricas, o paciente deve ter idade igual ou superior a 60 anos ou ser uma pessoa com deficiência. Os documentos necessários são:

Prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso de fraldas geriátricas e, no caso de pacientes com deficiência, que inclua a Classificação Internacional de Doenças (CID).

Pacientes acamados ou que não podem comparecer à farmácia devem enviar um representante legal ou procurador. Neste caso, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Receita médica válida emitida tanto pelo SUS quanto por serviços particulares.

Documento oficial com foto e CPF do beneficiário titular da receita . Em caso de menor de idade, pode ser apresentada a certidão de nascimento ou RG.

. Em caso de menor de idade, pode ser apresentada a certidão de nascimento ou RG. Documentos do representante legal:

Para pacientes menores de idade, são necessários:

Certidão de nascimento ou RG do menor.

Documento oficial com foto e CPF do representante legal.

Documento que comprove a representação legal.

É importante sempre verificar se a farmácia está devidamente credenciada e se a receita médica está dentro do prazo de validade. Para garantir o atendimento, tenha em mãos todos os documentos necessários conforme mencionado acima.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)