Família de paciente que precisa de cirurgia cardíaca faz campanha solidária para doação de sangue

A família de Pedro Paulo T. de Andrade está empenhada em conseguir doações voluntárias de sangue para que o idoso dê andamento em uma cirurgia cardíaca. A mobilização iniciou no último domingo (2). Pedro Paulo, de 65 anos de idade, está internado desde o dia 20 de junho, na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), em Belém.

Pedro Paulo Andrade é morador da Ilha de Cotijuba e está com as artérias obstruídas. Desde novembro do ano passado ele se queixava de dores. Fez acompanhamento local, em uma Unidade Básica de Saúde, mas para acelerar o diagnóstico a família optou por fazer os exames particulares.

O filho, Eymar Andrade, contou ao O Liberal que o idoso foi encaminhado ao FHCGV e ficou na lista de espera para o cateterismo. No dia 20 de junho, Pedro acordou com fortes dores e foi internado na emergência da unidade, que é referência em doenças do coração.

"Papai era monitorado 24 horas, com médicos de várias especialidades. Refez vários exames e fez o cateterismo. De lá, depois que foi constatado que ele conseguia ir ao banheiro e andar sem sentir dores, fomos encaminhados para a enfermaria cardiológica, onde passamos três dias, e estamos na enfermaria cirúrgica desde quinta-feira (27)", disse Eymar Andrade.

O sangue do idoso é considerado raro: O- (O NEGATIVO). A equipe do hospital informou à família sobre a necessidade de conseguir os doadores. "Então eu e meus irmãos começamos a planejar como faríamos a campanha. Conhecemos muita gente pelos setores, muitas pessoas do interior, idosos que estão só com um parente e o resto da família toda para o interior. Por isso não estamos especificando as doações, porque assim conseguimos ajudar mais pessoas. (...) Nem todo mundo está tendo uma rede de apoio como o papai tem", reforça.

As doações podem ser feitas em qualquer hemocentro do Estado, com o código: FHCGV467.

Critérios para doar sangue:

– Apresentar documento oficial, original com foto e assinatura;

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres.

Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias entre cada dose, para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas. Quem teve Covid-19 pode doar sangue 10 dias após a cura.