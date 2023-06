Eylea: para que serve o remédio, como tomar e quais os benefícios e riscos

O Eylea é um medicamento que contém aflibercept na composição, indicado para o tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI). O remédio é capaz de controlar a progressão da doença e é aplicado dentro do globo ocular.

Para que serve o Eylea? (Benefícios)

Degenerescência macular relacionada com a idade neovascular;

Perda da visão ocasionada por edema macular secundário a oclusão da veia retiniana ou da veia central da retina;

Perda da visão por edema macular diabético;

Perda da visão ocasionada por neovascularização coroideia associada à miopia patológica.

Como usar o Eylea?

O tratamento com este remédio começa com uma injeção mensal, por três meses seguidos. Após isso, a administração passa a ser feita com uma injeção a cada dois meses.

Segundo o oftalmologista Herundino Neto, o medicamento não é encontrado nas farmácias para ser administrado.

"O Eylea é um medicamento de alto custo, aplicado dentro do globo ocular para controlar a progressão da doença. Só o médico oftalmologista pode administrá-lo, em ambiente cirúrgico", informa o especialista.

O que tem no Eylea?

Cada frasco-ampola do medicamento contém 2 mg de aflibercepte e os seguintes excipientes: polissorbato 20, fosfato de sódio monobásico monoidratado, fosfato de sódio dibásico heptaidratado, cloreto de sódio, sacarose e água para injetáveis.

Quais os riscos do Eylea?

O medicamento pode causar alergia em pacientes que não tolerem o uso de aflibercepte ou a qualquer um dos outros componentes. Além disso, não deve ser administrado quando a pessoa estiver com o olho inflamado ou infeccionado.

Qual o efeito colateral do Eylea?

Aumento da pressão no olho;

Descolamento de retina;

Catarata;

Visão borrada;

Inchaço das pálpebras;

Aumento da produção de lágrimas;

Reações alérgicas no corpo.

