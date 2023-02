Exame de sangue que detecta câncer de intestino garante diagnóstico precoce

Um exame de sangue desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Swansea, no País de Gales, é capaz de detectar câncer de intestino com a ajuda da inteligência artificial (IA). Chamado de CanSense-CRC, o teste utiliza um algoritmo artificial e luz laser para analisar uma pequena amostra em busca de sinais de proteínas liberadas por células cancerígenas do intestino.

O novo modelo é rápido, não invasivo e econômico, com uma precisão de até 96% na detecção do câncer de intestino. Isso pode acelerar a investigação mais rigorosa da doença, uma vez que os exames tradicionais de colonoscopia são mais caros e invasivos.

O teste custa cerca de cem libras, o que representa aproximadamente um quarto do preço de uma colonoscopia no Reino Unido. Os médicos envolvidos na pesquisa acreditam que esse valor possa ser ainda mais reduzido à medida que mais exames forem realizados.

Os pesquisadores esperam que o resultado positivo do exame seja utilizado para priorizar os pacientes na lista de espera por uma colonoscopia, que é considerado o padrão-ouro para o diagnóstico da doença.

O cirurgião colorretal Dean Harris, envolvido nos testes do exame, afirmou em entrevista ao jornal Daily Mail que o objetivo é ajudar a priorizar os pacientes que precisam fazer a colonoscopia o mais rápido possível com base nos resultados do exame de sangue.