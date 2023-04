Estudo sugere que consumo de chocolate no café da manhã pode melhorar as funções do organismo

Neste domingo (09), será um dia para se deliciar com os mais várias tipos de chocolates, por conta da Páscoa. A dica é: pode ingerir o alimento desde os primeiros horários do dia.

Para os chocólatras, a revista científica "Nutrients” informou que comer chocolate no café da manhã traz benefícios para a saúde, já que isso pode ter efeitos positivos no nosso bem-estar mental e cognitivo, no sistema cardiovascular e metabólico.

Porém, a dica é ingerir o alimento com mais cacau para alcançar todos esses benefícios.

Vale lembrar, que quanto mais amargo, mais cacau, mais benéfico.

É possível encontrar no cacau contenha cerca de 380 produtos químicos diferentes, entre eles, os flavonoides (substâncias com ação antioxidante que atuam no envelhecimento celular, no cérebro, na saúde cardiovascular e no colesterol).

"Ele são substâncias que fazem com que a gente neutralize os radicais livres. Como neutralizam, diminuem as chances de danos nas células em todo o nosso corpo: envelhecimento celular, dano neurológico – o cérebro é um tecido muito ativo e libera muito radical livre. Com os flavonoides, conseguimos prevenir isso", explica a nutricionista Lara Natacci, mestre e doutora em nutrição pela FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).

Porém, é necessário se atentar ao tipo de chocolate, o ao leite é composto bioativo, mas em pouca quantidade, já uma porção de 30g com 70% de cacau tem a quantidade de oxidantes referente a uma maçã ou taça de vinho.

"O chocolate ao leite tem quatro vezes menos antioxidantes do que o chocolate mais intenso. O ideal é consumir a partir de 70%, mas o chocolate já é considerado intenso a partir de 51%", explica a nutricionista, que é diretora clínica da Dietnet.