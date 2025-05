Estudo dos EUA revela que manga pode ajudar no controle do diabetes tipo 2

Um estudo recente realizado nos Estados Unidos revelou que a manga, fruta bastante comum nas mesas brasileiras, pode ser uma aliada no controle do diabetes tipo 2. A pesquisa, conduzida pelo Instituto de Tecnologia de Illinois, foi publicada no periódico científico Nutrients e mostra que o consumo diário de manga fresca pode melhorar a sensibilidade à insulina em adultos com sobrepeso ou obesidade.

Durante quatro semanas, 48 voluntários entre 20 e 60 anos participaram do experimento. Eles foram divididos em dois grupos: enquanto metade passou a consumir duas xícaras de manga por dia (cerca de 100 calorias), a outra metade recebeu sorvete italiano com o mesmo valor calórico. Nenhum participante precisou mudar a dieta ou a rotina.

Ao final do estudo, apenas o grupo que consumiu manga apresentou melhora significativa na sensibilidade à insulina, o que indica um melhor controle da glicemia e redução no risco de desenvolver diabetes tipo 2. O peso dos voluntários também se manteve estável, ao contrário do grupo que ingeriu sorvete, que apresentou aumento de peso.

Superando mitos

Envolta em mitos como o de que não pode ser consumida com leite ou que é "muito doce para diabéticos", a manga tem sido evitada por muitos, especialmente por quem busca controlar o peso ou a glicose no sangue. No entanto, os pesquisadores destacam que, mesmo contendo frutose, o "açúcar natural" das frutas, a manga demonstrou efeitos positivos no metabolismo da glicose.

"Nosso estudo sugere que adicionar mangas frescas à dieta pode ser uma maneira simples e agradável para pessoas com sobrepeso ou obesidade melhorarem a função da insulina e reduzirem o risco de diabetes tipo 2", explicou a professora Indika Edirisinghe, cientista de nutrição do Instituto de Tecnologia de Illinois.

Manga entra na lista de aliadas no combate ao diabetes, diz estudo americano. (Divulgação)

Benefícios além do controle da glicemia

A manga é rica em fibras, que ajudam na digestão e no controle do colesterol. Também fornece vitaminas A, C e E, que são essenciais para a saúde da pele, do cabelo e do sistema imunológico. Outro destaque é o potássio, importante para o equilíbrio da pressão arterial e a proteção do coração.

A fruta ainda possui compostos antioxidantes, como os carotenoides e a mangiferina, substâncias com propriedades anti-inflamatórias que podem contribuir para o controle de doenças crônicas.

Cientistas destacam que o consumo moderado da fruta não compromete o controle da glicemia. "A melhora na sensibilidade à insulina no grupo da manga, sem alterações no peso corporal, é notável. Isso contraria ideias equivocadas sobre o conteúdo natural de açúcar das mangas e seu impacto na obesidade e no diabetes", reforçam os autores da pesquisa.