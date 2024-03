Epidemias serão mais frequentes e menos sazonais por conta de mudanças climáticas, diz especialista

O impacto das mudanças climáticas e ambientais nas epidemias foi um dos tópicos discutidos na reunião de pesquisadores e especialistas, realizada na última quarta-feira (6), na sede do Instituto Evandro Chagas (IEC). A expectativa é de que as epidemias, em especial de arboviroses, como a dengue, zika e chikungunya, ocorram com maior frequência, em intervalos mais curtos entre si e que deixem de ser sazonais, ou seja, próprias de um período do ano. O evento reuniu representantes do Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana e do IEC, com o objetivo central de debater medidas para combater e reduzir doenças causadas pelos arbovírus e destacar a relevância da parceria entre as pastas.

Segundo Ethel Maciel, Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, refletir sobre os impactos das mudanças climáticas nas epidemias foi um dos motivos da visita.

“As mudanças climáticas e outros eventos extremos eram algo que o Brasil não tinha, a gente não se preparou para isso como outros países da América, que já tem experiência com eventos extremos, tais quais tsunamis e terremotos. No Brasil, a gente não tinha convivência com esses fenômenos. Nossos órgãos e serviços de saúde não estão preparados. Agora temos que nos preparar, pois esses eventos não serão mais atípicos, a tendência, de acordo com tudo que estamos aprendendo, é de que esses eventos chegaram para ficar”, afirma.

As epidemias serão mais frequentes e menos sazonais. “Em relação às epidemias, elas serão mais frequentes, terão um prazo mais curto para acontecer. As próprias epidemias de dengue, que costumavam ser de 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos, não é mais isso que estamos vendo, e sim, um encurtamento desse período. Inclusive os momentos da sazonalidade, com a alta de casos que só aconteciam no início do ano com as chuvas, aconteceram em 2023 o ano inteiro. Então, há um comportamento diferente como resultado desses impactos, principalmente do El Nino, mas nas mudanças climáticas de modo geral”, destaca.

De acordo com a secretária, o El Niño, fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico na sua porção equatorial, impactou a epidemia de dengue no Brasil.

“Estamos vendo neste ano no Brasil, um número expressivo de casos dengue e chikungunya. Desde o ano passado, estamos fazendo esforços, sabíamos que 2024 seria um ano mais complexo no ponto de vista das arboviroses pelo impacto do El Niño. Aqui na região Norte, em especial, a temperatura elevada facilita a reprodução do mosquito”, afirma.

Os quatro sorotipos de dengue estão circulando no país, em diferentes regiões, algo que não era visto há muito tempo, conforme a representante do Ministério da Saúde.

“Nas últimas epidemias havia uma circulação maior do tipo um, agora estamos notando uma alta circulação do tipo dois, o que leva pessoas que adoeceram no ano passado ou retrasado a terem uma segunda infecção com maior gravidade. Vários estados no Brasil decretaram situação de emergência em relação à dengue, sendo o Acre o único estado da região Norte”, explica.

Parceria com o Instituto Evandro Chagas

O Instituto Evandro Chagas (IEC) é um órgão vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde (MS). Para Ethel, o instituto é motivo de orgulho por ser centro de referência para epidemias não só para o Brasil, como também para as Américas.

“O IEC é muito importante para apoiar não somente o Brasil, mas as Américas nas próximas ações. O IEC está trabalhando em conjunto com a nossa Coordenação de Arbovirose e Coordenação de Laboratório de Saúde Pública. O instituto já está auxiliando o Ministério da Saúde com cursos e treinamento de profissionais, análises de amostras e análise de óbitos supostamente causados pela doença, que podem ser investigadas com maior profundidade”, declara.

“Estamos trabalhando em conjunto com o IEC também em ações de pesquisa, porque aqui é um importante polo de desenvolvimento de tecnologia, como novos métodos de diagnósticos e vacinas sendo analisadas junto à FioCruz. Estamos aqui para saber o que podemos fazer de melhor e nos preparar para os próximos anos”, completa.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo Atualidades)