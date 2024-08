Veja os principais tipos de lesões como de brasileira da ginástica rítmica e saiba como preveni-las

O sonho do pódio olímpico da ginástica rítmica brasileira, que estava em seu melhor momento na história, não se concretizou na competição por conjunto. Durante o aquecimento, nesta sexta-feira (9), a atleta Victória Borges sofreu uma contratura muscular na panturrilha, resultando em uma nota abaixo do padrão na rotina mista, de bolas e fitas, eliminando as chances de classificação para a final. O médico ortopedista e traumatologista Erick Nunes alerta que o cansaço excessivo em praticantes de esportes e danças pode ser um sinal que antecede lesões. Ele também explica sobre os principais tipos de lesões e como preveni-las.

As lesões mais comuns para quem é atleta ou pratica atividades físicas com regularidade são as lesões musculares, incluindo contraturas, estiramentos e rupturas, informa o especialista. Outras lesões bem frequentes são as entorses, sobretudo do pé e tornozelo.

Erick Nunes explica que existem três grupos de risco para essas lesões: o primeiro são pessoas que ainda não estão adaptadas a uma certa carga de esforço por serem iniciantes ou aqueles que não mantém um bom condicionamento atlético. Outro extremo são as que, apesar de serem bem preparadas, acabam exagerando na intensidade dos ensaios ou em um esforço abrupto e, por fim, pessoas que acabam fadigadas com o excesso de atividades.

"Um sinal muito importante é o cansaço. Sempre que estamos muito cansados significa que podemos estar perto de uma lesão. Outro sinal é o exagero na prática e a dor repetida em um único ponto do corpo", alerta o traumatologista.

Toda atividade física exige uma preparação muscular e articular adequada nos critérios força, mobilidade, elasticidade e equilíbrio, para que se prepare as estruturas osteomusculares (referente aos ossos e músculos do corpo humano) para o esforço que virá. "Antes de iniciar um esforço físico, a fase de aquecimento e alongamento são fundamentais para se acordar as estruturas neuromusculares. De preferência, devem ser realizados os alongamentos dinâmicos, aquele em que realizamos movimentos repetitivos articulares de maneira ampla e suave, simulando os gestos que vão ocorrer no ato da dança ou esporte", avalia.

Além disso, executar os movimentos com a técnica correta também reduz a probabilidade de lesões. A execução adequada do gesto funcional atua como um fator de proteção, pois movimentos incorretos, exagerados ou forçados podem causar estresse nos músculos e articulações, favorecendo o aparecimento de lesões. Portanto, o aprimoramento tanto técnico quanto físico na modalidade é fundamental.

Em caso de lesão, o especialista orienta que o tratamento básico consiste em repouso, medicações para dor, gelo, imobilização e fisioterapia. ⁠Ele destaca a importância da terapia, que trata o atleta desde a fase aguda, controlando a dor e a inflamação, na fase de recuperação de força e mobilidade, seguida da recuperação do gesto funcional, até a estrega do atleta de volta a academia e ao ensaios.

O médico finaliza com as seguintes recomendações gerais para praticar exercícios físicos de maneira segura e evitar lesões a longo prazo: "Seja qual for seu nível de atividade ou modalidade, prepare seu corpo com exercícios físicos e técnicos, tenha uma boa alimentação e hidratação e respeite seu corpo, descansando sempre que necessário".

*(estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)