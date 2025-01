Emagrecimento rápido e saudável: confira 6 técnicas para perder peso

Com o início do ano, muitas pessoas decidem por um estilo de vida mais saudável. Em alguns casos, o emagrecimento é necessário e recomendado por especialistas para perda de gordura e ganho de massa muscular. Confira abaixo seis técnicas alimentares para emagrecer rápido e com saúde, associando à prática de atividades físicas.

6 técnicas para emagrecimento rápido e saudável

1. Controle as porções de comida

Não basta comer muito ou pouco, é preciso controlar a quantidade de cada item no prato conforme a necessidade nutricional, os níveis de atividade física e a quantidade de peso que se deseja perder.

2. Coma devagar e elimine outras atividades na hora da refeição

O foco na hora de comer é essencial. Ao se alimentar sem pressa e com atenção, o cérebro é capaz de compreender quando a comida já é suficiente. Assim, evita-se o consumo excessivo de alimentos.

3. Reduza o álcool

Devido à alta quantidade calórica, bebidas alcoólicas podem prejudicar o processo de emagrecimento. Reduzir ou, até mesmo, eliminar seu consumo pode ajudar a perder peso mais rápido e com saúde, evitando doenças cardíacas e diabetes.

4. Opte por peixes, aves e alimentos integrais

As carnes de peixes e aves, chamadas de “brancas” devido à baixa concentração de mioglobina, são fontes de proteína magra, ômega 3 e ômega 6. Seu consumo, assim como a ingestão de alimentos integrais, ajudam no emagrecimento e fornecem boa nutrição ao organismo.

5. Diminua o consumo de carboidratos refinados

Os carboidratos refinados, também conhecidos como “simples” ou “processados”, possuem baixo teor nutritivo e de fibras. Alimentos como pão branco, macarrão, farinha branca e arros branco se encaixam nessa classe. O consumo excessivo desses itens provoca acúmulo de gordura.

6. Aumente a ingestão de proteína

A ingestão de proteínas provoca uma maior saciedade ao organismo, o que ajuda no processo de emagrecimento. Além disso, também auxilia no ganho de massa muscular e no gasto de energia, necessário para a prática de atividades físicas.