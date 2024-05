Veja 7 receitas de sucos para ajudar a emagrecer de forma saudável

Os sucos são excelentes opções para quem deseja ter uma vida mais saudável, afinal, além de ricos em água, eles também são fontes importantes de vitaminas, fibras e minerais. Além disso, são ótimos para fazer combinações com outros ingredientes, como por exemplo, com gengibre. Combinado de maneira correta, ele pode se tornar um grande aliado para quem deseja perder peso de maneira saudável. Veja 7 receitas de sucos que podem te auxiliar no processo.

1- Suco de abacaxi com gengibre

Ingredientes:

4 fatias de abacaxi sem casca

200 ml de água de coco

1 gengibre descascado e cortado em rodelas

Gelo

Como preparar:

No liquidificador, coloque o abacaxi, o gengibre e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Por fim, coe o suco com a ajuda de um coador.

2- Suco de melancia com gengibre

Ingredientes:

1/2 melancia sem casca e cortada em pedaços

1 gengibre descascado e picado

Suco de um limão

Como preparar:

No liquidificador, coloque a melancia, o suco de limão, o gengibre e, aos poucos, bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco com a ajuda de um coador.

3- Suco de erva-cidreira com gengibre

Ingredientes:

20 folhas de erva-cidreira

1 l de água

Suco de um limão

1 pedaço de gengibre descascado e cortado em rodelas

Gelo

Mel para adoçar

Como preparar:

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco com a ajuda de uma peneira.

4- Suco de morango, gengibre e chá verde:

Ingredientes:

1 xícara de chá de morangos

1 colher de chá de gengibre ralado

1 xícara de chá verde preparado e resfriado

Gelo

Mel para adoçar

Como preparar:

Lave os morangos e retire os talos. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adoce com mel, adicione as pedras de gelo e sirva.

5- Suco de laranja com cenoura e gengibre

Ingredientes:

- Suco de 1 laranja

- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas

- 2 rodelas de gengibre descascadas

- 1 colher de café de cúrcuma

- Gelo

Como preparar:

No liquidificador, coloque o suco de laranja, a cenoura e o gengibre e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a cúrcuma e as pedras de gelo e bata até incorporar.



6- Suco de pêssego com tangerina e gengibre

Ingredientes:

1 pêssego descascado e cortado em pedaços

1 gengibre descascado e ralado

Suco de 2 tangerinas

250 ml de água

Gelo

Como preparar:

No liquidificador, coloque os pêssegos, o gengibre e o suco de tangerina e bata até ficar homogêneo. Adicione a água e bata novamente para incorporar. Após, transfira o suco para um copo, junte as pedras de gelo e sirva em seguida.

7- Suco de limão, gengibre e pepino

Ingredientes:

Suco de um limão

1 colher de chá de gengibre ralado

1 pepino descascado

Gelo

Como preparar:

No liquidificador, bata o suco de limão, o pepino e o gengibre até obter uma mistura homogênea. Se desejar, adicione um pouco de água para diluir.