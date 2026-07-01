Dormir muito faz mal? Entenda os possíveis riscos que o excesso pode trazer à saúde

Você costuma acordar tarde na maioria das vezes? Um estudo publicado no Jornal da Associação Americana de Diretores Médicos identificou que dormir em excesso pode trazer diversos riscos à saúde de homens idosos. Entre essas ameças, estão que homens com idade 60+ que dormem mais de nove horas por dia possuem o maior risco de perder a mobilidade dos membros, de serem hospitalizados e de até morrerem.

Segundo os pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e da University College London (Reino Unido), os dados incluem 1.582 homens e 1.626 mulheres com 60 anos, mas os resultados apontaram maiores consequências aos homens. O professor de Gerontologia da UFSCar e autor do estudo, Tiago da Silva Alexandre, explica que o maior risco está no comprometimento da liberação de testosterona.

“Embora durmam mais horas, essas pessoas tendem a ter um sono mais fragmentado e com menos fases profundas. Esse tipo de sono de alta quantidade de horas, mas de baixa qualidade, com muitas interrupções, compromete a liberação de testosterona, um hormônio essencial para a manutenção da massa muscular, sobretudo em homens, acelerando assim a perda de velocidade da caminhada”, disse à Agência Fapesp.

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Dormir em excesso pode causar um processo de inflamação crônica

Para os pesquisadores, além dos perigos relacionados às questões hormonais, o sono em escesso pode intensificar o processo de inflamação crônica, o que pode resultar na redução da força e da massa muscular. “Costuma-se dizer que ter músculo é ter saúde e, na velhice, isso não é diferente. Isso acontece porque o sistema imunológico e o sistema endócrino são mediados pelo sistema muscular”, explicou Alexandre.

“Para o idoso, que fisiologicamente tende a dormir menos e ter mais cochilos diurnos, dormir mais de nove horas à noite é um padrão incomum, que pode sugerir vulnerabilidade clínica. Por isso, o estudo reforça a necessidade de considerar o sono prolongado como um marcador clínico específico de risco para homens idosos”, finalizou o pesquisador Tiago da Silva Alexandre.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)