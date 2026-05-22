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Saúde

Diabetes Tipo 2: saiba por que os casos estão crescendo entre os jovens e como se prevenir da doença

O aumento do uso de telas é um dos fatores que estão associados ao aumento dos casos de diabetes

Victoria Rodrigues
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O diabetes tipo 2 ocorre quando o organismo apresenta resistência à ação da insulina. (Foto: Freepik)

Nos últimos anos, tem-se observado um aumento no número de casos de Diabetes Mellitus tipo 2 entre crianças e adolescentes do Brasil, doença que geralmente era associada a pessoas com mais de 60 anos. Em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde informou que a doença teve um aumento de 135% no país, e especialistas apontam que, desse total, 56% são jovens que adquiriram diabetes ao longo da vida.

De acordo com a endocrinologista Ana Paula Normando, doutora em Endocrinologia e Metabologia, esses percentuais são preocupantes, visto que antigamente não se via com frequência a população juvenil com a doença. “O que chama atenção atualmente é justamente o aumento do diabetes tipo 2 entre crianças e adolescentes, algo que há alguns anos era muito menos frequente", revelou a professora da Faculdade Santa Marcelina.

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Qual a diferença entre o diabetes tipo 1 e tipo 2?

A médica Ana Paula Normando explicou que muitos brasileiros tendem a confundir o tipo 1 e 2 da enfermidade, sendo que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, em que o próprio organismo agride o pâncreas e pode comprometer mais de 90% da função do órgão. E o diabetes tipo 2 ocorre quando há resistência à insulina ou quando a produção desse hormônio não é suficiente para controlar os níveis de glicose no sangue.

Quais fatores podem contribuir para o diagnóstico de diabetes em jovens?

Segundo a endocrinologista Ana Paula, existem alguns hábitos que têm o poder de contribuir para o diagnóstico da doença em jovens. São eles:

  • O aumento do tempo em frente às telas;
  • A redução da prática de atividades físicas;
  • A ausência de uma rotina alimentar estruturada com frutas e legumes;
  • O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e fast foods;
  • A influência genética de crianças e adolescentes com histórico familiar de diabetes tipo 2.

Como se prevenir da doença?

Para se prevenir do diabetes tipo 2, as crianças e adolescentes devem adotar hábitos saudáveis de alimentação e exercícios físicos e se livrar de vícios diários, como, por exemplo, o uso de cigarros e vapes, que podem até dificultar o tratamento de pacientes que já estão com a doença. “O uso de vape compromete a vascularização e pode acelerar complicações do diabetes, principalmente cardiovasculares”, disse a médica.

“Reduzir o tempo de tela, estimular a prática regular de atividades físicas e incentivar uma alimentação equilibrada são medidas fundamentais para evitar o avanço da doença. A prevenção começa dentro de casa. É importante criar hábitos saudáveis desde cedo, estimular a convivência familiar durante as refeições e incentivar atividades físicas que façam parte da rotina dessas crianças e adolescentes”, complementou Ana Paula.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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