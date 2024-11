Dia Mundial do Diabetes: alimentação saudável é a melhor forma de prevenção à doença

Manter uma dieta equilibrada e o peso dentro da faixa recomendada é uma das práticas recomendadas para prevenção ao diabetes. Quem explica é a médica endocrinologista Mayana Barros, do Hospital Universitário João de Barros Barreto e presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Pará. Esta quinta-feira (14), marca o Dia Mundial do Diabetes, data criada em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes (IDF), junto à Organização Mundial de Saúde, para conscientizar sobre os perigos da doença e estimular a prevenção.

“Realizar exercícios físicos regularmente, consumo adequado de água e evitar o uso de tabaco e bebidas alcoólicas são algumas das recomendações - que devem ser observadas ainda mais por quem já tem histórico de diabetes na família. O diabetes tem um componente genético no seu aparecimento, mas tem uma chance de mudança com algumas medidas de prevenção. Então, se você tem um familiar que tem diabetes e está acima do peso, já pode tomar medidas de prevenção”, aconselha a médica.

Embora seja uma doença crônica, a especialista explica que o diabetes tem tratamento que permite ao paciente uma vida saudável. A condição é caracterizada pela incapacidade da insulina de controlar o nível de açúcar no sangue por meio da inserção de glicose nas células. Com a insuficiência, as taxas de açúcar são elevadas (hiperglicemia), o que pode gerar uma série de complicações à saúde, se não detectadas e controladas adequadamente.

“Existem diferentes tipos de diabetes. Por isso, entender em que fase do diabetes a pessoa se encontra e que a doença é silenciosa é fundamental. Entre 40 e 50% das pessoas não sabem que têm diabetes, então, estar atento aos sintomas é primordial. As mudanças no estilo de vida, evitando o sedentarismo, fazem grande diferença até mesmo no pré-diabetes”, recomenda a especialista.

Quais os sintomas e sinais?

Os principais sintomas e sinais mais comuns são:

Fome frequente, sede constante, formigamento de mãos e pés, vontade de urinar com frequência, infecções recorrentes na pele, bexiga e rins, feridas que demoram a cicatrizar e visão embaçada;

Complicações bucais, como sangramento da gengiva;

De olho nos pés, sempre examinando possíveis machucados. Use sapatos confortáveis e em qualquer sinal de insensibilidade, converse com seu médico;

Atenção também com a saúde dos olhos. Entender os riscos e saber como prevenir é fundamental;

A mudança de hábitos e a prática de exercícios conduzem a um estilo de vida mais saudável para corpo e mente.

Alimentação como principal forma de prevenção

A nutricionista Jamile Barros, de Belém, explica que uma pessoa diagnosticada com diabetes tipo 2, mas comum entre os pacientes, deve evitar alimentos como os ultraprocessados, refrigerantes, embutidos, alimentos ricos em gordura saturada e açúcar. “O ideal é ter acompanhamento clínico com nutricionista para controlar a doença, e ter a possibilidade de uma alimentação flexível, que não comprometa a saúde e nem a qualidade de vida”, recomenda a especialista.

O paciente deve ter uma alimentação baseada em vegetais, frutas, sementes, grãos, massas integrais, pobre em gordura saturada (presente em alimentos de origem animal e industrializados), recomenda Jamile Barros.

“No cardápio deve conter alimentos ricos em fibras e pobres em gordura, como feijão, pães integrais, sementes como chia e linhaça, frutas em geral, e valorizar a comida feita em casa. Além de fazer refeições de maneira regular, evitar beliscar entre as refeições, ter ingestão adequada de água. Estes são hábitos que ajudam a ter uma glicemia mais controlada. Para evitar o desenvolvimento do Diabetes tipo 2 é importante pensar em um contexto global de hábitos além da alimentação: prática de atividade física regular, não fumar, evitar bebidas alcoólicas e sono de qualidade são pilares importantes para manter a saúde adequada”, aponta a nutricionista.

