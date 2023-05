Dexametasona: para que serve, como tomar e quais os benefícios e riscos

A Dexametasona é um medicamento corticóide utilizado no tratamento de diversas doenças, como reumatismo, doenças da pele e alergias. Este remédio alivia os sintomas e age logo nas primeiras horas após o início do tratamento, mas deve ser utilizado com recomendação médica por um período curto, devido aos efeitos colaterais que ele pode provocar no organismo.

VEJA MAIS

Para que serve a Dexametasona? (Benefícios)

Casos agudos de bronquite;

Crises de asma;

Para pacientes com quadros alérgicos;

Doença pulmonar obstrutiva crônica;

Artrite reumática.

Assista ao vídeo de especialista sobre a Dexametasona

Como tomar Dexametasona?

De acordo com a médica Mirrelle Nobre, a dose do medicamento é calculada de acordo com o peso e idade do paciente.

"Podendo ser tomada até duas vezes por dia, por no máximo sete dias. As fórmulas em creme ou pomada podem ser usadas por mais tempo, dependendo do problema", explica a médica.

O que tem na Dexametasona?

Cada comprimido possui Dexametasona e os seguintes excipientes: amido, fosfato de cálcio dibásico, lactose, amido de milho pré-gelatinizado, estearato de magnésio, água purificada.

Quais os riscos da Dexametasona?

De acordo com a profissional, o medicamento pode apresentar riscos e não deve ser recomendado para pacientes com alergia a algum dos componentes da fórmula ou a quem tem doenças endócrinas, como o Cushing ou diabetes.

Qual o efeito colateral da Dexametasona?

Inchaço;

Retenção de líquido;

Insônia ou excesso de sono;

A gravidade destas reações está relacionada com a duração do tratamento. Em casos de pacientes que precisam tomar altas doses por longos períodos necessitam de acompanhamento médico.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)