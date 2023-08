Descolamento da retina: o perigo de coçar os olhos e gerar cegueira irreversível

O simples ato de coçar os olhos é um dos fatores de risco para causar o descolamento da retina. Essa alteração, que afeta milhares de pessoas, atinge a estrutura interna do globo ocular e pode ter como consequência a cegueira. Em Belém, várias pessoas já foram acometidas pelo problema, que pode ser evitado se forem tomados os cuidados adequados com essa região tão sensível.

Aproximadamente um a cada 10 mil indivíduos são afetados pelo descolamento de retina. Essa doença oftalmológica pode causar várias disfunções à visão e deve ser considerada algo sério por quem possui o costume de pressionar ou passar os dedos nos olhos. O coronel reformado do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM), Osvaldo Braga Júnior, relata como perdeu a visão do olho direito devido ao problema.

“Em 2014 eu saí de uma reunião e senti a minha vista diferente. Eu tinha passado a mão para coçar o olho, como de costume. Eu senti um embaralhamento na minha visão, como se tivesse umas estrelas, algo semelhante a imagens de moscas. Então liguei para o meu médico oftalmologista e ele falou para eu ir até a clínica fazer alguns exames e verificar a situação. Depois da análise, ele disse que eu teria que fazer uma cirurgia de emergência com um médico especialista em retina porque a minha havia se descolado”, conta.

Após o susto do diagnóstico, o coronel reformado precisou passar por várias cirurgias para tratar o problema. No entanto, o especialista diagnosticou que a situação seria irreversível. “Ele fez os procedimentos, mas foi detectado através dos exames que a mácula havia sido atingida. Não sei se no futuro haverá algum tipo de tratamento que possa reverter esse quadro, mas no momento não existe nenhuma técnica para a pessoa que ficou cega assim”, diz Osvaldo Braga Jr.

Recuperação

A retina é uma membrana muito fina, flexível e delicada que reveste a superfície interna da parte posterior do globo ocular. Quando separada, ocorre a interrupção do fornecimento de nutrientes e a degeneração celular. Para manter a integridade do globo ocular, Osvaldo Braga Jr. realizou várias cirurgias e até hoje mantém alguns cuidados necessários.

“Eu tive que passar uns 40 dias em um quarto escuro, pois a claridade incomodava muito. Depois dessa primeira cirurgia para colocar a retina, onde colocaram uma película de silicone, tive que fazer outra para retirar o silicone e colocar um gás. E depois de ficar cego de um lado, precisei cuidar mais do outro olho, para melhorar minha qualidade de vida. Atualmente, eu vou ao oftalmologista a cada seis meses, para monitorar o olho que ainda possui a visão, para prevenir de qualquer problema. Se eu soubesse que coçar o olho me levaria a cegueira, eu não coçaria”, declara.

Cuidados e prevenção

A retina não possui nenhum elemento de fixação especial que a prenda ao globo ocular. Nela existem receptores fotossensíveis que convertem a imagem luminosa que vem do exterior em impulsos elétricos que, através do nervo ótico, são enviados para área do cérebro em que se processa a visão. Conforme Tiago Sampaio de Oliveira, oftalmologista especialista em Retina e Catarata, se há uma separação entre a retina neurossensorial e o epitélio pigmentado da retina, pode ocorrer morte dos fotorreceptores e, então, a cegueira.

Ele ainda aponta outros fatos que podem causar o descolamento de retina. “Traumatismos oculares, coçar os olhos, ser portador de diabetes ou de forma espontânea associado a descolamento de vítreo (moscas volantes associadas à flashes). Várias doenças podem acometer pessoas que não costumam frequentar periodicamente o consultório oftalmológico, mas destaco a retinopatia diabética, nos portadores de diabetes e o glaucoma. Se diagnosticadas no início, ambas podem ser facilmente tratadas evitando um desfecho desfavorável”, conclui.

Quais os sintomas de descolamento da retina?

O descolamento da retina não é um processo doloroso. Os sintomas são outros:

visão turva e embaçada;

sombra central ou periférica dependendo da região da retina afetada;

flashes luminosos (fotopsias);

“moscas volantes”, a sensação de insetos voando diante dos olhos;

perda total da visão, casos mais graves.

Quais os fatores de risco para descolamento da retina?

alto grau de miopia;

cirurgia anterior de catarata, glaucoma, trauma nos olhos, na face ou na cabeça;

diabetes descompensado;

tumores;

processos inflamatórios;

história familiar da doença;

degeneração do vítreo própria do envelhecimento.