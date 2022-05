Nistagmo é doença? Veja o que significa a condição que deixou músico do Black Eyed Peas cego

As redes sociais ficaram agitadas, nesta quarta-feira (11), após os internautas descobrirem que Apl.de.ap, cantor do Grupo Black Eyed Peas, é cego. Mas, além da surpresa dos milhares de fãs e curiosos, outra questão levantada na web foi: o que é Nistagmo? Essa é a condição que afeta os olhos do artista e também de outras centenas de pessoas. Veja o que significa e se Nistagmo é uma doença.

O que é nistagmo?

Nistagmo é uma doença manifestada em movimentos involuntários que ocorrem nos olhos. Eles apresentam movimentos repetitivos - para a horizontal, vertical ou rotatório -, não controlados, que podem resultar em uma visão reduzida ou cegueira (dependendo da capacidade que a pessoa tem em fixar os olhos em objetos). Além disso, também podem ser fortes, fracos e descontrolados, que fazem os olhos assumirem várias direções.

O que causa o nistagmo?

O nistagmo pode surgir derivado de diferentes doenças, como:

catarata congênita

inflamação do ouvido interno

miopia ou astigmatismo elevado

ausência congênita da íris

albinismo

efeitos secundários de alguns medicamentos - como alguns utilizados na epilepsia

falta de desenvolvimento do controle de movimento normal do olho no início da vida

doenças do sistema nervoso central.

Quais são os sintomas do nistagmo?

Os movimentos do nistagmo são involuntários e descontrolados, podendo apresentar sintomas, como:

fotofobia

dificuldade de ver no escuro

problemas de visão

tonturas

problemas com a percepção de profundidade

problemas no equilíbrio e coordenação motora

sensação de “terremoto”

portador manter a cabeça em posição inclinada

Quais são os tipos de nistagmo?

O nistagmo pode ser identificado em alguns tipos, são eles:

Nistagmo vestibular - que está relacionado com o ouvido interno. É um nistagmo rítmico devido à alteração do fluxo dos músculos vestibulares no centro do olhar horizontal, fazendo ocorrer um nistagmo rotatório.

Nistagmo optocinético - está relacionado com a tentativa de fixar o olhar em algo que está em movimento. É um nistagmo rítmico, induzido por estímulos visuais repetitivos, que se movem no campo visual. O nistagmo optocinético também ajuda a determinar simuladores e comprovar a acuidade visual nas crianças.

Essa manifestação do nistagmo também acontece conforme a idade da pessoa. Assim, ele pode ser classificado como:

Nistagmo congénito - que está relacionado com o nascimento ou pode se desenvolver no bebé. Acontece entre os 2 a 3 meses de idade, com transmissão ligada ao cromossoma X recessivo ou autossómico dominante. No nistagmo congénito os olhos se movem de maneira horizontal (de um lado para outro).

O nistagmo congénito diminui com a convergência e desaparece durante o sono. Os movimentos anormais que a cabeça realiza também podem diminuir com o tempo. No entanto, este tipo de nistagmo persiste durante toda a vida.

Spasmus nutans - ocorre geralmente entre os 6 meses e os 3 anos de idade e some de maneira espontânea entre os 2 e os 8 anos de idade. Nas crianças que possuem esta forma de nistagmo, é possível notar uma inclinação e balancear da cabeça. Os olhos podem mover-se em qualquer direção, mas não é necessária qualquer intervenção.

Nistagmo adquirido - se desenvolve mais tarde na infância (em adolescentes ou jovens) ou na idade adulta. A causa é muitas vezes desconhecida, mas pode estar relacionada a:

doenças do sistema nervoso central

traumatismos cranianos

desordens metabólicas

álcool

toxicidade por drogas

Nistragmo tem cura?

Para diagnosticar o nistagmo, a pessoa deve procurar o médico e realizar exames oftalmológicos completos. Após a descoberta, a pessoa pode ser curada. Mas a cura depende do tipo e da causa subjacente do nistagmo.

Como tratar o nistagmo?

Em alguns casos a cura é possível, em outros, como no nistagmo congênito, não. As formas de tratamento dependem da causa, por exemplo:

Nistagmo causado pela utilização de medicamentos ou infecções - some após o tratamento da causa primária.

Nistagmo que causa erros refrativos, o uso de óculos e lentes de contatos pode ajudar na correção, mas não cura o problema.

Em casos mais graves, pode ser recomendada a intervenção cirúrgica.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)