Carbonato de Lítio: para que serve, como tomar e efeitos colaterais

O Carbonato de Lítio é um medicamento indicado para o tratamento de transtornos afetivos, principalmente transtorno bipolar, na fase maníaca e na depressiva. Como é um remédio de controle especial, é necessário que haja acompanhamento e prescrição médica durante o tratamento com a substância.

Para que serve o Carbonato de Lítio? (Benefícios)

Auxília em episódios de transtorno bipolar, reduzindo os sintomas apresentados pelo paciente;

Ajuda no tratamento da depressão grave;

Utilizado no tratamento de hiperatividade psicomotora.

Como tomar Carbonato de Lítio?

A dosagem e a forma de administração do carbonato de lítio devem ser determinadas pelo médico, levando em consideração a idade do paciente, a gravidade da doença e outros fatores individuais.

O que tem no Carbonato de Lítio?

Cada comprimido contém: carbonato de lítio (equivalente a 31,1 mg de lítio) .......................................... 300 mg

Excipientes: amido de milho, lactose, estearato de magnésio, crospovidona, celulose microcristalina, croscarmelose, dióxido de silício coloidal e lauril sulfato de sódio.

Quais os riscos do Carbonato de Lítio?

A farmacêutica Simone Sena explica que os riscos do Carbonato de Lítio estão associados a toxicidade que pode ser causada pela própria substância. Por este motivo, o paciente precisa realizar exames com a frequência determinada pelo médico do caso, para avaliar a quantidade do remédio presente no organismo.

"Não é recomendado o uso do medicamento em casos de insuficiência renal grave, doença cardiovascular grave, desidratação, desequilíbrio eletrolítico, hipotiroidismo, miastenia grave, síndrome do QT longo, entre outros", alerta a especialista.

A farmacêutica recomenda que o indivíduo em tratamento com o medicamento evite o consumo excessivo de bebidas ou alimentos que possam causar desidratação, tais como bebidas alcoólicas ou cafeinadas.

"Além disso, o uso de certos medicamentos, como diuréticos, anti-inflamatórios não esteroides e inibidores da enzima conversora de angiotensina, pode interagir com o carbonato de lítio e requer acompanhamento médico adequado. É fundamental informar sobre todos os medicamentos, suplementos ou alimentos que estão sendo consumidos enquanto estiver em tratamento com carbonato de lítio", orienta.

Qual o efeito colateral do Carbonato de Lítio?

Tremores;

Aumento da sede;

Aumento da micção;

Ganho de peso;

Alterações na tireóide;

Náuseas;

Vômitos;

Diarreia;

Tontura;

Sonolência;

Alterações na função renal.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)