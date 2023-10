Curso sobre Manejo Clínico da Violência Sexual está com inscrição aberta na região norte; Confira

Até o dia 25 de outubro, os profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da região norte, terão a oportunidade de se inscrever para o curso online sobre Manejo Clínico da Violência Sexual. Cerca de mil vagas são disponibilizadas para profissionais de nível médio e superior, que atendam sobreviventes de violência sexual. Os interessados podem acessar o link da Fiocruz

O curso é uma organização do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), em parceria com a Fiocruz Amazônia/Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD). O curso é voltado para profissionais que trabalham em serviços de saúde especializados no atendimento de sobreviventes de violência sexual, como cuidados pré-natais, planejamento familiar, ginecologia, cuidados pós-aborto, saúde mental, atenção a pessoas vivendo com HIV, parteiras, obstetras, obstetrizes, bem como prestadores de saúde da Atenção Básica e de Urgência e Emergência.

Segundo Débora Rodrigues, Chefe de Escritório do UNFPA em Manaus, a oportunidade fortalece as capacidades dos serviços e profissionais.“ Esse curso é um dos caminhos para garantir a proteção integral dessas pessoas, com ênfase em mulheres, crianças e adolescentes. Os dados mostram que temos urgência em garantir que sobreviventes recebam o acolhimento, a orientação e o atendimento clínico necessários”, destaca.

Sobre a formação

Tudo será remoto e autoinstrucional, com carga horária de 40 horas. Quem concluir no mínimo 75% do curso, poderá receber o certificado pela Fiocruz Amazônia. A confirmação será comunicada pelo e-mail indicado na inscrição.

Nas aulas, os participantes irão tratar tópicos sobre a violência baseada no gênero, bases legais, diretrizes e princípios do atendimento às pessoas em situação de violência sexual e apoio de primeira linha, manejo clinico da violência sexual. Os módulos destaque são “Consideração para crianças e adolescentes em situação de violência sexual” e “Considerações para a assistência de homens sobreviventes de violência sexual”, temas pouco abordados em formações técnicas.

Critérios

Somente será escolhido para preencher as mil vagas ofertadas quem:

- For profissional do Sistema Único de Saúde

- Trabalhar com formação na área da saúde, nível superior ou médio;

- Atua em um dos estados da Região Norte do Brasil (Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá e - Tocantins).

Terão prioridade os profissionais de saúde atuantes nos Estados do Amazonas e de Roraima. Em caso de não preenchimento das vagas para profissionais dos estados prioritários, as vagas podem ser destinadas a profissionais de outros estados. O objetivo é fortalecer as capacidades das redes locais de prevenção e enfrentamento à violência baseada no gênero no Amazonas e em Roraima.

Implementado desde 2021, o projeto atua com base em três eixos: o acesso à informação e prevenção à violência baseada no gênero, o fortalecimento dos serviços de proteção especializados, e a construção de capacidades e advocacy. Desde o início do projeto, mais de 60 mil pessoas foram alcançadas.

O curso também conta com o apoio do projeto “Fortalecimento dos Serviços de Violência Baseada no Gênero que Salvam Vidas”, implementado pelo UNFPA com o auxílio financeiro da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).