Cuidados com a pele no final de ano: confira 5 dicas para manter a boa aparência

Com o final de ano e início de um novo período, as buscas por atividades de autocuidado se intensificam. Entre elas, estão os tratamentos para a pele, especialmente do rosto. Apesar de não parecer, manter a face saudável, viçosa e nutrida é simples. Confira abaixo cinco dicas para uma boa aparência.

Dicas para manter a pele bonita no final de ano

1. Limpar adequadamente

Para saber qual produto certo usar na limpeza, é preciso conhecer o tipo de pele. Seja oleosa, seca, mista ou sensível, cada rosto possui características próprias. A limpeza com sabonete próprio ou gel deve ser feita diariamente, conforme a necessidade. Além disso, incluir esfoliação duas ou três vezes na semana também ajuda a remover células mortas e manter a uniformidade.

2. Hidratar e nutrir na medida certa

Além de lavar e esfoliar, a pele precisa de passos de hidratação e nutrição. Assim como com sabonete ou gel de limpeza, os produtos para hidratar e nutrir devem ser conforme o tipo de pele. O uso de cada um é segundo a indicação do fabricante.

3. Proteger do sol sempre

O sol, apesar de ser um aliado à saúde, pode se tornar o grande vilão da saúde cutânea. A exposição excessiva aos raios UVA e UVB provocam ressecamento, queimaduras e, até mesmo, câncer de pele. Por isso, o uso de protetor solar, chapéus e óculos escuros deve ser diário, independente do grau de iluminação do Astro Rei.

4. Descansar toda noite

Uma boa noite de sono é fundamental para manter a boa aparência. Durante o descanso noturno, a pele inicia um processo de regeneração natural. Esse momento, inclusive, é o ideal para uso de cosméticos mais intensos.

5. Se alimentar bem

A hidratação e nutrição citadas acima não são apenas com cosméticos, mas, principalmente, com água e alimentos de boa qualidade. Ultraprocessados e itens com altos indicies de gordura, sódio e açúcar devem ser evitados ou consumidos com moderação. Por outro lado, o consumo de frutas, legumes e vegetais é livre e altamente recomendado.