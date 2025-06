Conheça a fruta amazônica que melhora a saúde da pele e auxilia no emagrecimento

Conhecida pelo seu sabor agridoce e refrescante, o cajá-manga ou cajarana é rico em muitos nutrientes essenciais para a saúde do corpo humano, como a vitamina C, fibras, cálcio e potássio. A fruta é originária da região Amazônica, mas pode ser encontrada em diversos outros lugares do Brasil, especialmente no Nordeste.

Quais os benefícios do cajá-manga?

Em entrevista ao Portal Metrópoles, o nutricionista Gabriel Moliterne, do Hospital Albert Sabin de São Paulo (HAS), explicou que a vitamina C, os carotenoides e os flavonoides são antioxidantes naturais. Nesse sentido, todos esses nutrientes reunidos são capazes de fortalecer o sistema imunológico, fazer bem para os olhos e a pele, e ter uma ação anti-inflamatória, o que ajuda a reduzir o acúmulo de colesterol nas artérias.

Ainda entre os outros benefícios que o cajá-manga possui, estão os minerais como cálcio, potássio e ferro, que contribuem para a saúde dos ossos e músculos, além de também de ajudar a regular a pressão arterial. “É raro a gente encontrar frutas ricas em ferro. O cajá-manga pode ser um coringa para a alimentação especialmente de veganos, que têm uma lista menor de alimentos ricos no nutriente”, disse a nutricionista carioca Patrícia Leite ao Portal Metrópoles.

Fruta aliada na perda de peso

Somado a todos esses benefícios, a cajarana ainda é conhecida pelos especialistas por ser menos calórica que as demais outras frutas populares, como a maçã, a banana e a laranja. E, como ela posui uma excelente fonte de fibras, a fruta regula o funcionamento do intestino e ainda estabelece uma sensação de saciedade, o que ajuda consideravelmente as pessoas que buscam emagrecer e ter um estilo de vida mais saudável.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)