Você já ouviu falar em "laranja sanguínea"? Conheça os benefícios da "laranja vermelha"

A laranja vermelha, também conhecida como falsa sanguínea ou sanguínea-de-mombuca, é bastante desconhecida nos supermercados ou nas casas de famílias brasileiras. Essa fruta tem origem na Índia e nos países do Mediterrâneo e, poucos sabem, mas ela possui uma rica fonte de substâncias que ajudam a prevenir doenças relacionadas ao coração.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), a laranja vermelha consegue ser mais benéfica do que outros tipos da fruta, como, por exemplo, a laranja-pêra, a baía ou a valência, que são mais consumidas no Brasil. Isso porque o seu poder de limpeza de impurezas na corrente sanguínea é muito maior do que dessas espécies mais tradicionais.

Afinal, por que ela é chamada de laranja "vermelha" ou "sanguínea"?

A laranja é definida por esse nome por conta da sua casca que possui um tom avermelhado e até pode ser totalmente vermelha se elas forem do tipo Moro, Tarocco ou Sanguinello. Já na parte de dentro, a polpa é escura em razão de uma substância chamada Antocianina, que é responsável também pelo tom vermelho.

Confira os benefícios da laranja vermelha:

Auxilia na cicatrização de feridas, no funcionamento da glândula adrenal e na reparação de tecidos e saúde das gengivas;

no funcionamento da glândula adrenal e na reparação de tecidos e saúde das gengivas; Possui potencial contra determinados tipos de câncer, diabetes, infecções bacterianas e doenças cardíacas;

Previne o acúmulo de colesterol LDL;

É essencial para a manutenção dos ossos e dentes, além de ser essencial para a contração muscular e transmissão dos impulsos nervosos;

Contribui para uma boa visão e hidratação da superfície ocular;

e hidratação da superfície ocular; Mantém a pele saudável, porque ela é capaz de renovar as células que compõem o tecido do corpo;

porque ela é capaz de renovar as células que compõem o tecido do corpo; Ajuda na formação de glândulas vermelhas e impede defeitos congênitos, sendo muito indicada para mulheres que estão grávidas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)