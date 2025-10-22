Confira quais são os alimentos que fazem mal à saúde do coração e podem causar doenças cardíacas

Conhecido por ser o órgão mais importante do corpo humano, o coração desempenha a função de enviar oxigênio e nutrientes para que eles cheguem continuamente a todas as partes do organismo. Por esse motivo, cuidar da saúde cardíaca é um ponto essencial para evitar doenças cardiovasculares e a maioria das pessoas pode fazer isso apenas cuidando, principalmente, da alimentação.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o cardiologista Roberto Yano, revelou que existem alguns alimentos que, mesmo fazendo parte da rotina pelo costume, podem aumentar os riscos de doenças cardiovasculares. Entre as doenças mais comuns envolvendo o coração, estão: a hipertensão, a insuficiência cardíaca, a endocardite, as arritmias cardíacas, a angina, a valvulopatia, a cardiopatia e a miocardite.

Quais são os alimentos que fazem mal ao coração?

Ainda segundo o médico Roberto Yano, os principais alimentos populares consumidos pelas pessoas que podem desencadear doenças cardíacas são: os que possuem gorduras saturadas, os embutidos, os ultraprocessados e os fast foods. “Esses itens combinam gordura saturada, sódio e aditivos químicos, ampliando o impacto negativo sobre o sistema cardiovascular”, explicou o cardiologista.

Além disso, o médico enfatizou que as refeições com alto teor de gorduras saturadas podem causar diversos efeitos ruins ao corpo, como o entupimento de artérias. “As gorduras saturadas aumentam o colesterol LDL, que se deposita nas paredes das artérias, formando placas e reduzindo o fluxo sanguíneo. Esse processo, chamado aterosclerose, eleva o risco de infarto e AVC“, finalizou Yano.

Veja exemplos de alimentos que fazem mal ao coração:

Salsicha;

Linguiça;

Coxinha;

Pastel;

Salgadinhos de pacote;

Hambúrguer;

Pizza;

Hot dog;

Biscoitos;

Refrigerantes.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)