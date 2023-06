Confira 10 alimentos e bebidas para desinchar o corpo

A retenção de líquidos é uma condição bastante incômoda que pode acontecer por diversos fatores, inclusive pela alimentação. Além de cansaço e desconforto, os sintomas mais comuns incluem inchaço nas mãos, pernas, pés, tornozelos e abdômen.

A boa notícia é que é possível enfrentar esse problema com uma dieta equilibrada, com alimentos e bebidas que ajudam a eliminar o excesso de líquido. A nutricionista Renata Guirau, preparou uma lista completa com ingredientes que podem ser aliados poderosos no combate contra a retenção de líquidos. Confira a lista:

Água e abacaxi são dois aliados excelentes para o combate na retenção de líquidos. (Foto: Freepik)

Água

A ingestão de água favorece que o corpo se regule melhor em relação aos líquidos corporais, ajudando na eliminação do excesso acumulado e na prevenção da retenção. Além de ser essencial para a hidratação do corpo e desempenhar um papel fundamental na saúde geral do corpo humano.

Chá verde

Devido à presença de cafeína e antioxidantes, o chá verde possui propriedades diuréticas eficazes, o que o torna uma excelente opção para prevenir a retenção de líquidos e outras toxinas e desinchar o corpo.

Água de coco

A água de coco também contribui para a hidratação, graças a seu alto teor de água e a presença de alguns dos minerais essenciais, como potássio e magnésio, capazes de desempenhar um papel crucial no equilíbrio eletrolítico do organismo, ajudando a desinchar o corpo.

Abacaxi

O abacaxi, com suas propriedades diuréticas, aumenta a diurese, ou seja, estimula a produção de urina e desempenha um papel importante na luta contra a retenção de líquidos.

Melancia

De acordo com a nutricionista, a melancia é uma fruta que possui um alto teor de água e propriedades diuréticas que também auxiliam na hidratação. Além disso, ela estimula a produção de urina, o que ajuda na retenção de líquidos. Além disso, ela é uma fonte de nutrientes como vitaminas A e C, que são importantes para a saúde do sistema imunológico.

Melão

Da mesma forma que a melancia, o melão é uma fruta com propriedades diuréticas que promovem a hidratação. Graças ao seu elevado conteúdo de água, ele estimula a produção de urina, contribuindo para evitar a retenção de líquidos.

Pepino

O pepino é rico em água e minerais essenciais que desempenham um papel importante no equilíbrio dos eletrólitos em nosso organismo. Essa combinação favorece a produção de urina e ajuda a prevenir a retenção de líquidos. Além de ser rico em nutrientes que contribuem para a saúde da pele, auxiliam na digestão e promovem a desintoxicação do organismo.

O pepino tem vitaminas e minerais que auxiliam na digestão e promovem a desintoxicação do organismo. (Foto: Freepik)

Aveia

A aveia auxilia no bom funcionamento do sistema digestivo, o qual desempenha um papel crucial na redução da retenção de líquidos. Quando o sistema digestivo funciona adequadamente, os alimentos são processados de forma eficiente, evitando a acumulação de resíduos, toxinas e líquidos indesejados no organismo.

Iogurte natural

Da mesma forma que a aveia, o iogurte natural desempenha um papel importante no estímulo da função intestinal. Ele promove melhorias na composição da microbiota intestinal, o que favorece o funcionamento saudável desse órgão.

Café

A cafeína possui propriedades diuréticas e, quando consumida de maneira moderada, pode auxiliar na diminuição da retenção de líquidos. Isso significa que a cafeína pode promover um aumento na produção de urina, ajudando a eliminar o excesso de líquidos do organismo. No entanto, a nutricionista alerta: é importante consumir cafeína com moderação para evitar efeitos indesejados.

Importância de atividades físicas

Adotar um estilo de vida ativo e em constante movimento também é um aliado reduzir edemas e facilitar sua eliminação. Ao permanecer em movimento, seja por meio de exercícios físicos regulares, caminhadas ou simplesmente evitando o sedentarismo, é possível estimular a circulação sanguínea e linfática, o que contribui para reduzir o inchaço e favorecer a drenagem adequada do líquido acumulado.

"Fazer atividades físicas regularmente e mudar de posição ao longo do dia, evitando ficar muito tempo em pé ou sentado, são boas estratégias para quem tem tendência à retenção de líquido", conclui Renata Guirau.

