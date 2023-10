Aprenda um cronograma capilar infalível para deixar os cabelos mais bonitos e saudáveis

O cronograma capilar, termo muito procurado por quem se preocupa com a estética dos fios, nada mais é do que um calendário de passo-a-passo para manter os cabelos fortes e saudáveis, com tratamentos pontuais durante um período de tempo.

O cronograma possui etapas de tratamento indicadas para cada necessidade dos cabelos, com processos que duram, em média, 30 dias. Veja como funciona:

Quais são os passos do cronograma capilar?

O cronograma capilar é constituído por três fases de tratamento, que devem ser feitas de acordo com a necessidade dos fios. São elas:

Nutrição

Nesta fase, o shampoo, o condicionador e as máscaras capilares são grandes aliados para a melhora dos cabelos. Esses produtos são responsáveis por repor os lipídios, que formam uma camada para proteger os fios e combater o frizz.

Hidratação

Esta etapa garante elasticidade, maciez e fios livres de ressecamento. A hidratação consiste em repor a água natural dos fios, evitando a quebra e garantindo um melhor movimento.

Reconstrução

Aqui, o objetivo é salvar os fios que perderam massa e estão quebradiços e afinados, muito por conta de processos químicos. A reconstrução ajuda a devolver a força e torna o cabelo mais encorpado.

Como saber o que meu cabelo precisa no cronograma capilar?

Antes de iniciar o processo, é preciso identificar quais as necessidades dos cabelos, podendo ser observada da seguinte forma:

- Se ele embaraça com facilidade, está arrepiado e sem brilho, talvez ele precise de nutrição .

. - Se for falta de ressecamento, falta de movimento e aspecto áspero, precisa de hidratação .

. - Se os fios tiverem sofrido alguma agressão, estiverem quebradiços e mais finos, é o momento de investir em reconstrução.

Como fazer um cronograma capilar?

Ao identificar do que o seu cabelo precisa, busque os produtos indicados para cada fase de tratamento. São eles que ajudarão os cabelos neste processo.

Vale ressaltar que nas três fases será necessário etapas de hidratação, nutrição e reconstrução, o que irá mudar é somente a quantidade de vezes que cada etapa entrará no cronograma.

Confira o calendário do cronograma capilar, disponibilizado pela belezanaweb.com:

Nutrição:

Com o total de nove dias, divididos em quatro semanas, nesta etapa é feito seis dias de hidratação, cinco de nutrição e um de reconstrução.

Hidratação:

Com o total de nove dias, divididos em quatro semanas, nesta etapa é feito cinco dias de hidratação, quatro de nutrição e dois de reconstrução.

Reconstrução:

Com o total de nove dias, divididos em quatro semanas, nesta etapa é feito seis dias de hidratação, quatro de nutrição e dois de reconstrução.

