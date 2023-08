Cuidados pós-sol: dicas para recuperar a saúde dos cabelos

No verão, os cabelos necessitam de mais atenção para manter a saúde e a beleza. É nessa época que os fios são mais expostos ao sol, mar e cloro presente nas piscinas. Com a intensa exposição das madeixas a estes fatores externos, fica mais difícil preservar a rotina de cuidados. Mas, para ajudar a combater os efeitos nocivos da temporada de verão, a seção de beleza do supermercado supermercado Preço Baixo conta com linhas completas, desde shampoo até protetores térmicos.

Para quem curtiu os dias quentes e deixou os cuidados de lado, a rotina capilar deve ser intensificada para reparar os danos, e, para isso, o uso de shampoo, condicionador, máscaras de hidratação e leave-in, que geralmente possuem aditivos para proteger os fios de agentes externos, são um bom começo. Limpeza para retirar os resíduos e reposição de nutrientes também devem fazer parte dos cuidados.

Cronograma capilar

Avaliar os danos é o primeiro passo para entender quais as necessidades mais urgentes dos fios: hidratação, nutrição ou reconstrução. Aliás, essas são as etapas do cronograma capilar, que tem sido adotado como procedimento de rotina para ter cabelos bem cuidados.

A frequência depende do estado dos cabelos, mas via de regra, o cronograma é composto por um ciclo, em que cada fase recebe atenção uma ou duas vezes por semana.

1. Hidratação: tem como objetivo repor a umidade dos fios, tornando-os mais macios e flexíveis. Nessa fase, são utilizados produtos ricos em ingredientes hidratantes, como aloe vera, pantenol, glicerina, entre outros. As máscaras de hidratação são as mais comuns nas prateleiras e são apresentadas em diversas marcas. O tempo de ação de cada produto varia conforme as instruções dos fabricantes.

2. Nutrição: A nutrição capilar é responsável por repor os lipídios naturais dos cabelos, ou seja, os óleos essenciais. Ela ajuda a combater o ressecamento e o frizz, deixando os fios mais brilhantes e saudáveis. Nessa etapa, são usados produtos que contenham óleos vegetais, manteigas e ceramidas, como as máscaras nutritivas. Mas atenção: geralmente eles pesam nos fios, por isso a frequência é mais espaçada do que a hidratação. Importante também retirar todo o produto após o tempo de ação, que pode durar até 30 minutos, em média.

3. Reconstrução: Já a reconstrução é a fase em que a proteína dos fios é reposta, ajudando a fortalecer a estrutura capilar interna e reparar danos causados por processos químicos, exposição ao calor e outros fatores externos. Produtos que contenham queratina, colágeno e aminoácidos são comuns nesta etapa. É essencial não exagerar na frequência, pois o excesso de proteína pode levar à rigidez e à quebra dos cabelos.

Dica extra

Além do cronograma capilar, é importante aumentar a proteção aos fios. Evitar secadores e chapinhas é o ideal, mas, se não for possível abrir mão, deve-se priorizar o uso de protetores térmicos. Os finalizadores leave-in também são aliados nesse processo, pois ajudam a modelar os fios a frio. No Preço Baixo, há uma variedade de produtos que podem colaborar com os cuidados dos cabelos pós-sol.

Além disso, produtos com proteção solar devem ser utilizados rotineiramente, não apenas durante a ida à praia ou piscina. Assim como a pele, os cabelos também sofrem danos com a exposição solar do dia a dia, principalmente no horário entre 10h e 16h, quando geralmente as pessoas se deslocam no intervalo do almoço.

Outro cuidado é manter uma pausa em processos químicos, como alisamentos, colorações e descolorações. É importante contar com profissionais de confiança que vão dar um diagnóstico seguro sobre a saúde dos fios e orientar sobre a frequência dos procedimentos e o risco de corte químico – quando o cabelo está enfraquecido demais e quebra durante a química.

O corte, aliás, quando bem orientado, pode auxiliar na recuperação dos fios, principalmente para a retirada de pontas duplas e o aspecto rígido dos cabelos.

Por fim, um ponto importante também é que o verão amazônico não termina com as férias escolares. As altas temperaturas seguem pelos próximos meses, os cabelos merecem ser bem tratados em todo o ano e a seção de beleza do Preço Baixo é aliada dos fios.