Comer tarde da noite faz mal pra saúde? Veja os riscos da alimentação noturna

Comer tarde da noite é um hábito comum para muitas pessoas, mas é preciso ficar atento aos riscos que isso pode trazer para a saúde. Nossos corpos evoluíram para processar nutrientes durante o dia e para conservar e armazenar energia à noite. Quando comemos tarde da noite, estamos perturbando esse ritmo natural.

De acordo com um estudo recente revelado pelo jornal The New York Times, quase 60% dos adultos norte-americanos comem depois das 21h. Especialistas alertam que, se isso se tornar um hábito regular, pode causar problemas como azia, refluxo ácido, piora da qualidade do sono e até mesmo aumento de peso e problemas metabólicos.

Por que comer tarde da noite faz mal?

A azia e o refluxo são causados pela produção de ácido no estômago. Quando comemos tarde da noite, o estômago continua cheio de alimentos e o ácido pode subir para o esôfago, causando queimação.

A qualidade do sono também é afetada pela alimentação noturna. Comer antes de dormir pode dificultar o adormecimento e causar despertares durante a noite.

O aumento de peso e os problemas metabólicos também podem ser associados ao hábito. Quando comemos tarde da noite, o corpo tem menos tempo para queimar as calorias consumidas. Além disso, a resistência à insulina, que é uma condição que dificulta a entrada da glicose nas células, é maior à noite.

Como controlar a alimentação noturna?

Se você quer evitar os problemas associados à alimentação noturna, é importante tentar comer as últimas refeições do dia pelo menos três horas antes de dormir. Se puder, tente fazer suas maiores refeições entre 7h e 19h.

No entanto, se você trabalha em turnos não convencionais, comer tarde pode ser inevitável. Nesse caso, tente optar por refeições ou lanches menores e mais nutritivos, que não sejam muito ricos em gordura ou açúcares adicionados. Além disso, é importante evitar alimentos que possam causar azia ou refluxo ácido, como alimentos gordurosos, picantes ou ácidos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)