Comer menos à noite e mais no café da manhã ajuda a perder peso, diz estudos

Já ouviu a frase "tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo"? Quem disse isso foi a nutricionista Adelle Davis há 50 anos, e tem sido comprovada por estudos realizados nos últimos anos. Comer menos à noite e privilegiar o café da manhã pode ser uma estratégia eficaz para promover a perda de peso e melhorar a saúde metabólica. Essa abordagem, conhecida como crononutrição, considera o horário das refeições como um fator importante para prevenir a obesidade, reduzir riscos de doenças cardiovasculares e melhorar a qualidade do sono.

As pesquisas mais recentes sugerem que ideia por trás dessa recomendação é que as refeições mais calóricas devem ser feitas no início do dia, enquanto as refeições à noite devem ser mais leves. Para as pessoas com mais de 40 ou 50 anos, essa abordagem pode ser ainda mais eficaz, já que o metabolismo naturalmente desacelera com o envelhecimento.

A hora das refeições e a distribuição de calorias ao longo do dia podem impactar o peso corporal e a sensibilidade à insulina. Por exemplo, um artigo, publicado na revista The Obesity Society, incluiu mulheres com síndrome metabólica, com dois grupos que seguiram dietas com ingestão calórica diária semelhante, mas com diferentes horários de refeição.

O primeiro grupo teve um café da manhã mais calórico, almoço moderado e jantar leve, enquanto o segundo grupo fez o oposto, com um café da manhã leve e um jantar mais calórico. Após 12 semanas, ambos os grupos perderam peso, mas o grupo que concentrou mais calorias no café da manhã perdeu 2,5 vezes mais peso do que o grupo que comeu mais à noite. Além disso, a glicemia de jejum, a insulina e a resistência à insulina foram significativamente melhoradas no grupo que realizou um jantar mais leve.

Outro estudo destacou a importância do horário do jantar, mostrando que as pessoas que jantaram mais cedo tiveram níveis mais baixos de glicemia ao longo do dia em comparação com aquelas que jantaram mais tarde, mesmo com dietas idênticas.

