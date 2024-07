Come fritura todos os dias? Descubra os efeitos da ingestão diária no seu corpo

Coxinha, batata frita, pastel, churros. Esses alimentos irresistíveis são um verdadeiro prazer para o paladar. A crocância por fora e a textura macia e úmida por dentro, resultado da alta temperatura do óleo utilizado no preparo, fazem das frituras uma tentação difícil de resistir. Mas você sabe o que a fritura faz ao nosso corpo? Veja:

O que a fritura faz com o corpo?

Os especialistas em nutrição não sugerem eliminar completamente as frituras da alimentação, mas recomendam moderação. O problema com esses alimentos é o alto teor de lipídios, ácidos graxos também conhecidos como gorduras.

O consumo excessivo dessas gorduras pode levar a diversos problemas de saúde, incluindo doenças cardiovasculares, aumento da pressão arterial, desenvolvimento de câncer, redução do crescimento, má absorção de nutrientes e diminuição da fertilidade, entre outros.

O que o óleo causa no organismo?

Podem prejudicar a locomoção bem como alterar a temperatura do corpo (stress térmico), podendo levar os organismos à morte. As frações do petróleo compostas pelos aromáticos são os principais causadores de morte por toxicidade.

VEJA MAIS

Quantas vezes por semana pode comer fritura?

Segundo os especialistas, é permitido consumir esses alimentos, mas com cautela. As comidas fritas podem fazer parte do cardápio até uma vez por semana e você deve optar por somente um tipo. Ou seja, se quiser manter a saúde, é bom evitar a famosa combinação bife frito com batatas fritas.

Qual é o óleo mais saudável para fritura?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, alguns óleos vegetais mais conhecidos são o óleo de soja, de canola, de girassol, de milho, de algodão, de coco e o azeite de oliva extravirgem.

- Óleo de Girassol: Rico em vitamina E e ácidos graxos monoinsaturados, é uma excelente opção para temperar saladas ou refogar alimentos.

- Azeite de Oliva: Repleto de antioxidantes e ácidos graxos monoinsaturados, o azeite de oliva oferece inúmeros benefícios para a saúde, incluindo uma potente ação anti-inflamatória. O azeite extravirgem é a opção mais saudável para frituras quando usado em temperaturas mais baixas, até o limite de 190ºC. É um dos principais componentes da dieta mediterrânea.

- Óleo de Milho: Com ácidos graxos poli-insaturados, é ideal para frituras devido ao seu alto ponto de fumaça. No entanto, deve ser usado com moderação, pois o excesso de ômega 6 pode provocar inflamações no corpo.

- Óleo de Canola: Baixo em gorduras saturadas e rico em ômega 3, pode trazer benefícios ao sistema cardiovascular. Contudo, contém ácido erúcico, que pode ser prejudicial à saúde se consumido em grandes quantidades.

- Óleo de Coco: Seus ácidos graxos são facilmente metabolizados, mas devido ao alto teor de gorduras saturadas, deve ser consumido com moderação. Este óleo é adequado para preparos em temperaturas mais altas.